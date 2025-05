Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Das Papier von Zoom Communications legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 77,84 USD.

Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 77,84 USD. Den Tageshöchststand markierte die Zoom Communications-Aktie bei 78,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,88 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 57.480 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 92,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 19,19 Prozent Plus fehlen der Zoom Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 55,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,25 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zoom Communications-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 24.02.2025 äußerte sich Zoom Communications zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,18 Mrd. USD im Vergleich zu 1,15 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.05.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zoom Communications-Gewinn in Höhe von 5,39 USD je Aktie aus.

