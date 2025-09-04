DAX23.586 -0,8%ESt505.312 -0,6%Top 10 Crypto15,46 +0,5%Dow45.247 -0,8%Nas21.558 -0,7%Bitcoin94.413 -0,6%Euro1,1727 +0,7%Öl65,38 -2,2%Gold3.588 +1,2%
Fokus auf Aktienkurs

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Nachmittag gestärkt

05.09.25 16:10 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Das Papier von Zoom Communications legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 83,55 USD.

Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 83,55 USD. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Communications-Aktie sogar auf 83,74 USD. Bei 83,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 79.596 Zoom Communications-Aktien.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zoom Communications-Aktie ist somit 11,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Communications-Aktie 22,91 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zoom Communications am 21.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,22 Mrd. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zoom Communications-Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

