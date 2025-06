Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Freitagnachmittag verlustreich

Zoom Communications im Fokus

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 80,63 USD.

Die Zoom Communications-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 80,63 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Zoom Communications-Aktie bis auf 80,21 USD. Bei 80,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Communications-Aktien beläuft sich auf 67.475 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Communications-Aktie 15,07 Prozent zulegen. Bei 55,07 USD erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Verlust von 31,70 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zoom Communications 0,000 USD aus.

Zoom Communications gewährte am 21.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Zoom Communications am 25.08.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

