Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 80,90 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Zoom Communications zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 80,90 USD. Die Zoom Communications-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,45 USD an. Bei 81,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Zoom Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.414 Stück gehandelt.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,68 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,07 USD. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 31,93 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 21.05.2025 hat Zoom Communications die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Communications einen Umsatz von 1,14 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 25.08.2025 dürfte Zoom Communications Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,61 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

