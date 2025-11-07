Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Zoom Communications befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,4 Prozent auf 81,05 USD ab.

Die Zoom Communications-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 81,05 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Zoom Communications-Aktie bei 80,85 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,63 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 251.092 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 14,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 64,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Communications-Aktie 25,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zoom Communications 0,000 USD aus.

Am 21.08.2025 hat Zoom Communications die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Communications einen Umsatz von 1,16 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Zoom Communications rechnen Experten am 23.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

