Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Zoom Communications-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 84,79 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 84,79 USD zu. Die Zoom Communications-Aktie legte bis auf 85,19 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 680.062 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 92,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,42 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,41 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Nachdem Zoom Communications seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Zoom Communications gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Zoom Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie.

