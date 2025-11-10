Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zieht am Nachmittag an

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 82,67 USD zu.

Die Zoom Communications-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 82,67 USD. In der Spitze legte die Zoom Communications-Aktie bis auf 82,83 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,86 USD. Von der Zoom Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.309 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 92,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 10,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Communications-Aktie 28,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.08.2025 legte Zoom Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,16 USD. Im letzten Jahr hatte Zoom Communications einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 23.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie.

