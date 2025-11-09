DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin87.983 -0,5%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Erste Schätzungen: Zoom Communications gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

09.11.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
70,67 EUR -0,33 EUR -0,46%
Zoom Communications äußert sich voraussichtlich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 26 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie vermeldet.

26 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Zoom Communications für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,21 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 29 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,85 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,21 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 29 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,83 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

