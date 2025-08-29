DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.922 -0,4%Nas22.167 +0,6%Bitcoin99.242 +0,8%Euro1,1739 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications fällt am Abend

12.09.25 20:24 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications fällt am Abend

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 83,93 USD.

Die Zoom Communications-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 83,93 USD ab. Die Zoom Communications-Aktie sank bis auf 83,87 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 84,60 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 320.795 Zoom Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 9,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 64,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Communications-Aktie 23,26 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Zoom Communications-Aktie.

Am 21.08.2025 legte Zoom Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,70 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Zoom Communications im vergangenen Quartal 1,22 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zoom Communications 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

