Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Vormittag auf rotem Terrain

Der Zoom Video Communications-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 78,61 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zoom Video Communications-Aktie bisher bei 78,61 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,61 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (233,70 EUR) erklomm das Papier am 18.11.2021. Mit einem Zuwachs von 66,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 71,00 EUR. Mit Abgaben von 10,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 171,00 USD je Zoom Video Communications-Aktie an.

Am 22.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.099,46 USD – ein Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Video Communications 1.021,50 USD erwirtschaftet hatte.

Zoom Video Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 21.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.12.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

