Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Zoom Communications-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Zoom Communications-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 73,97 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zoom Communications-Aktie bei 74,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.200 Zoom Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 92,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Der aktuelle Kurs der Zoom Communications-Aktie ist somit 25,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 58,49 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Zoom Communications ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Zoom Communications wird am 21.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 24.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Communications einen Gewinn von 5,61 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

