Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 78,07 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Zoom Communications zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 78,07 USD. Die Zoom Communications-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,33 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 77,78 USD. Bisher wurden heute 67.831 Zoom Communications-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 15,85 Prozent niedriger. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 55,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Zoom Communications seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Zoom Communications am 21.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 25.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

