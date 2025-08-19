Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 72,01 USD ab.

Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 72,01 USD. Die Zoom Communications-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,38 USD ab. Bei 72,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 90.595 Zoom Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,79 USD am 21.08.2024. Der derzeitige Kurs der Zoom Communications-Aktie liegt somit 22,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Zoom Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Communications am 21.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 USD, nach 0,69 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 21.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 24.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zoom Communications-Aktie in Höhe von 5,61 USD im Jahr 2026 aus.

