Anleger zurückhaltend: DAX tiefer -- US-Börsen im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Einstellungsstopp in bestimmten Bereichen und sinkende Umsätze
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: Über diese Dividende können sich Microchip Technology-Aktionäre freuen
Blick auf Aktienkurs

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit roten Vorzeichen

20.08.25 16:10 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 72,01 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
61,41 EUR -0,69 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zoom Communications-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 72,01 USD. Die Zoom Communications-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,38 USD ab. Bei 72,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 90.595 Zoom Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,79 USD am 21.08.2024. Der derzeitige Kurs der Zoom Communications-Aktie liegt somit 22,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Zoom Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Communications am 21.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 USD, nach 0,69 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 21.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 24.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zoom Communications-Aktie in Höhe von 5,61 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.05.2019Zoom Video Communications PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2020Zoom Video Communications SellGoldman Sachs Group Inc.

