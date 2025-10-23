Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications gewinnt am Donnerstagabend an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Zoom Communications-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 83,23 USD.

Das Papier von Zoom Communications legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 83,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Communications-Aktie sogar auf 83,62 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 82,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 547.392 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Bei 92,78 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 10,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,41 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Verlust von 22,61 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 21.08.2025 legte Zoom Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,22 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.11.2025 dürfte Zoom Communications Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

