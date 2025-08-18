DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,98 -1,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1605 -0,4%Öl67,53 +0,7%Gold3.338 -0,3%
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend mit Aufschlag

21.08.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Zoom Communications. Im NASDAQ-Handel gewannen die Zoom Communications-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
63,14 EUR 1,73 EUR 2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,7 Prozent auf 72,66 USD. Den Tageshöchststand markierte die Zoom Communications-Aktie bei 72,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,48 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 587.793 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 21,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2024 bei 59,39 USD. Der aktuelle Kurs der Zoom Communications-Aktie ist somit 18,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Zoom Communications-Aktie.

Zoom Communications ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,81 USD. Im letzten Jahr hatte Zoom Communications einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 24.08.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,61 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.05.2019Zoom Video Communications PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2020Zoom Video Communications SellGoldman Sachs Group Inc.

