Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Vormittag im Ausverkauf

Die Zoom Video Communications-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 7,4 Prozent im Minus bei 73,58 EUR. Die Zoom Video Communications-Aktie sank bis auf 72,61 EUR. Bei 72,61 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 480 Zoom Video Communications-Aktien.

Am 22.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 224,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 67,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 71,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,00 USD.

Am 22.08.2022 äußerte sich Zoom Video Communications zu den Kennzahlen des am 31.07.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.099,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.021,50 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.12.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,71 USD je Aktie in den Zoom Video Communications-Büchern.

