Zoom Video Communications Aktie News: Zoom Video Communications am Mittag mit Aufschlag

Um 25.07.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Zoom Video Communications zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 105,76 EUR. Die Zoom Video Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 105,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 105,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 409 Zoom Video Communications-Aktien.

Am 06.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Video Communications-Aktie. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 37,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zoom Video Communications-Aktie bei 310,50 USD.

Die Zahlen des am 30.04.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Zoom Video Communications am 23.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.073,80 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Video Communications einen Umsatz von 956,24 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.09.2022 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Video Communications einen Gewinn von 3,81 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

