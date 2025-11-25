Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger decken sich am Dienstagabend mit Zoom Communications ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Zoom Communications legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 13,0 Prozent auf 88,83 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Zoom Communications zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 13,0 Prozent auf 88,83 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zoom Communications-Aktie bisher bei 91,03 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 83,54 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.598.648 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Bei 92,78 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Zoom Communications-Aktie liegt somit 4,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Mit Abgaben von 27,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Zoom Communications-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Communications am 21.08.2025. Zoom Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,70 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.03.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Zoom Communications-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,89 USD fest.

