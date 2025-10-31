Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications legt am Freitagnachmittag zu

Zoom Communications im Fokus

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 85,32 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 85,32 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zoom Communications-Aktie bisher bei 85,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,42 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 138.205 Zoom Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 8,04 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,41 USD. Der derzeitige Kurs der Zoom Communications-Aktie liegt somit 32,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Zoom Communications ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent auf 1,22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

