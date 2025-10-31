Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 86,81 USD zu.

Die Zoom Communications-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 86,81 USD. Die Zoom Communications-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,96 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 466.456 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 92,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 6,43 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 64,41 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Zoom Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Zoom Communications veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,22 Mrd. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

