Zukauf: Director vergrößert Depot um Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien

Directors' Dealings

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Zu Insidertrades kam es am 26.08.2025 bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 27.08.2025 ein. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Vorstand Hervet ép. Kopff, Clarisse vergrößerte am 26.08.2025 die eigene Aktienposition. Hervet ép. Kopff, Clarisse erwarb 78 Aktien für je 545,00 EUR. Zum Handelsende ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,80 Prozent auf 547,20 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,40 Prozent auf 547,00 EUR. In der Summe wechselten via FSE 630 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Die Marktkapitalisierung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft beläuft sich aktuell auf 70,69 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 129.605.664 beziffert.

Am 26.08.2025 führte Hervet ép. Kopff, Clarisse zuvor ein Eigengeschäft durch. Zu jeweils 545,00 EUR kaufte Hervet ép. Kopff, Clarisse 6 Anteile.

Redaktion finanzen.net