Facebook-Aktie: Darum heben Analysten kurz vor den Zahlen reihenweise ihre Kursziele an

Die Facebook -Aktie hat in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch erreicht: Bei 211,33 US-Dollar liegt die neue Rekordmarke. Doch geht es nach Analysten, ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht.

Facebook-Kursziele reihenweise angehoben

So zeigt sich die Mehrzahl der Analystenhäuser, die die Facebook-Aktie unter Beobachtung halten, weiter bullish für den Anteilsschein. Die Experten von Stifel haben am Freitag, nur drei Tage vor Veröffentlichung der Quartalsbilanz, ihr Kursziel von bislang 202 auf 242 US-Dollar angehoben. Ihre positive Einschätzung begründeten die Experten mit einem voraussichtlichen Umsatzsprung von 45 Prozent auf 13,52 Milliarden US-Dollar. Damit liegt das Analystenhaus sogar noch über dem Analystenkonsens, der sich bei erwarteten Erlösen von 13,35 Milliarden Dollar eingependelt hat. Stifel nimmt in einer Mitteilung an Kunden insbesondere auf die Nutzerzahl Bezug: Hier rechnen die Experten mit einem Plus der monatlichen aktiven Nutzer von zwölf Prozent auf 2,25 Milliarden, während bei der Zahl der täglichen aktiven Nutzer ein Anstieg um 11,2 Prozent erwartet wird.

Noch höheres Kurspotenzial bescheinigen der Facebook-Aktie die Experten von Piper Jaffray, die ihr Kursziel von 210 auf 250 Dollar angehoben haben. Die Analysten sehen den Konzern bei der Generierung von Gewinnen aus neueren Geschäftsbereichen auf gutem Weg: So sollen etwa Marketplace und die Facebook Watch bald Gewinne abwerfen.

Als "Anlagefavoriten" bezeichnet unterdessen Brent Thill, Analyst bei Jefferies & Co., die Facebook-Aktie. In einer Vergleichsstudie kommt der Experte zu der Ansicht, dass das weltgrößte soziale Netzwerk aus Anlegersicht den besten Return on Investment liefere. Mit Instagram und neuen Möglichkeiten, mit Werbung Geld zu verdienen, traut der Experte dem Anteilsschein von Facebook sogar mittelfristig Aktienkurse zwischen 250 und 300 US-Dollar zu. Aktuell liegt das Kursziel von Jefferies bei 240 US-Dollar und damit deutlich höher als noch zuletzt.

Neu im Reigen der Facebook-Bullen ist das japanische Finanzaus Nomura, das die Bewertung der Facebook-Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 228 US-Dollar aufgenommen hat. Analyst Mark Kelley zeigte sich optimistisch, dass der Konzern seine jüngsten Probleme in den Griff bekommt. Besonderes Potenzial sieht der Analyst in Facebooks Videodienst. Auch für den Instant Messaging Dienst Whatsapp sieht Kelley gute Aussichten.

Datenskandal wirklich abgehakt?

Ungeachtet der positiven Einschätzungen von Analystenseite stellt sich für viele Facebook-Anleger die Frage, ob der Datenskandal und dessen Folgen tatsächlich keine Bremsspuren in der Bilanz des Zuckerberg-Konzerns hinterlassen haben.

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres hatte Facebook glänzende Zahlen vorgelegt und dank steigenden Werbeeinnahmen den Gewinn um 63 Prozent auf rund fünf Milliarden Dollar steigern können. Doch der Datenskandal um Cambridge Analytica spielte nur in den letzten zwei Berichtswochen eine Rolle, massive Auswirkungen auf die Erstquartalsbilanz waren da ohnehin kaum zu erwarten.

Das zweite Geschäftsquartal dürfte diesbezüglich deutlich aussagekräftiger sein - nicht nur im Hinblick auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung, vor allem aber was die Zahl der aktiven Nutzer angeht. Denn nicht wenige Facebook-User hatten nach Bekanntwerden des Datenskandals angekündigt, Facebook nicht mehr nutzen zu wollen. Auch einige Prominente wie Tesla-Chef Elon Musk oder Apple-Mitgründer Steve Wozniak hatten dem sozialen Netzwerk infolge der Ereignisse den Rücken gekehrt. Wie genau sich der Skandal auf die Nutzerzahlen ausgewirkt hat, dürfte den Zweitquartalszahlen zu entnehmen sein.

Die Mehrzahl der Anleger scheint allerdings nicht an negative Überraschungen in der Facebook-Bilanz zu glauben. Die Facebook-Aktie hat sich von ihrer zwischenzeitlichen Talfahrt bereits vor geraumer Zeit erholt und seit April stetig Zugewinne verbucht. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 608 Milliarden Dollar ist der Internetriese so viel wert, wie nie zuvor.



