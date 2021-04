Airbus stellt Flugzeugstruktur-Montage in Europa neu auf

Damit sollen die Wertschöpfungskette gestärkt und der Produktionsablauf optimiert werden, wie die Airbus SE mitteilte. Die Flugzeugstruktur-Montage werde als Kern-Aktivität betrachtet.

Das neue Unternehmen mit Sitz in Frankreich werde die derzeit bei Airbus in Saint-Nazaire und Nantes durchgeführten Aktivitäten mit denen von Stella Aerospace weltweit zusammenbringen. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland werde die Aktivitäten von Stade sowie die Strukturmontage in Hamburg mit denen von der Tochter Premium Aerotec in Nordenham, Bremen und teilweise in Augsburg zusammenführen. Die neuen Unternehmen werden nicht mehr als Zulieferer fungieren. Sie werden in den Airbus-Konzern integriert, was Steuerung und Schnittstellen in einer neuen industriellen Struktur vereinfachen werde.

Zudem plant Airbus die Gründung eines neuen "Global Players" im Bereich Einzelteil-Fertigung mit Sitz in Deutschland, das aus der heutigen Premium Aerotec hervorgehen soll.

In Spanien arbeitet Airbus mit den Sozialpartnern weiterhin an Lösungen zur Optimierung der aktuellen industriellen Aufstellung sowie der Flugzeugstruktur-Montage in der Region Cadiz, um die Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft sicherzustellen, wie Airbus weiter mitteilte.

