15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
15.10.25 03:28 Uhr
Devisen
90.052,3149 CHF -698,1752 CHF -0,77%
96.817,7565 EUR -765,2540 EUR -0,78%
84.343,8471 GBP -646,7919 GBP -0,76%
17.034.576,0497 JPY -146.926,7816 JPY -0,86%
112.479,9089 USD -742,5150 USD -0,66%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,77%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,77%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,73%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -2,16%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,68%
Ex-BitMEX-CEO Arthur Hayes rechnet mit einer Ausweitung der US-Geldmenge. Er glaubt, dass die USA bis 2028 Billionen Dollar in den Markt pumpen könnten - und Bitcoin davon profitiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch