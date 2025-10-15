So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

DAX24.210 -0,1%Est505.614 +1,1%MSCI World4.311 +0,8%Top 10 Crypto15,02 -2,5%Nas22.696 +0,8%Bitcoin95.627 -2,0%Euro1,1636 +0,2%Öl62,08 -0,3%Gold4.187 +1,1%
15.10.25 17:23 Uhr
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Im Minus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -1,67 Prozent schwächer bei 111.329,02 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 113.222,42 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 64,9 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs -1,14 Prozent schwächer bei 96,33 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 97,44 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 4.022,59 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4.130,45 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,61 Prozent.

Nach 539,44 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Mittwochnachmittag um -2,06 Prozent auf 528,31 US-Dollar gesunken.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert -1,22 Prozent auf 2,476 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,506 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 6,85 Prozent auf 48,79 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 45,66 US-Dollar.

Nach 312,13 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Mittwochnachmittag um 2,35 Prozent auf 319,48 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der NEO-Kurs um -2,06 Prozent auf 5,323 US-Dollar. Gestern war NEO noch 5,435 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1477 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1517 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -2,61 Prozent auf 0,6818 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,7000 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 17:10 steht ein Minus von -1,50 Prozent auf 0,3323 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,3374 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Mittwochnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0013 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0013 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0063 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0062 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

