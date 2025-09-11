Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Beim Bitcoin-Kurs passiert zur Zeit nicht viel. Die digitale Leitwährung bewegt sich schon eine Weile seitwärts und in dieser Zeit suchen Anleger vermehrt nach Alternativen, die mehr Potenzial haben. Dabei können vor allem Krypto Presales extrem gewinnbringend sein, da sich hier der Kurs innerhalb kürzester Zeit nach dem Börsenlisting vervielfachen kann. Unter den zahlreichen Coins, die dabei angeboten werden, kann man allerdings schnell den Überblick verlieren. Nutzt man dagegen KI für die Analyse, wird schnell klar, welche Coins nun Potenzial haben. Deepseek sieht vor allem bei den folgenden Coins hohe Renditechancen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Aktuell kommt man in den internationalen Krypto-Medien kaum um Bitcoin Hyper herum. Das Projekt entwickelt eine neue Layer-2-Lösung, mit der es möglich sein soll, auch Bitcoin DeFi-fähig zu machen. Das würde bedeuten, dass sich dann auch auf Bitcoin Zinsen verdienen lassen, wie man es von neueren Blockchains und Coins schon lange kennt. Das Konzept könnte sich als Gamechanger für den gesamten Kryptomarkt erweisen und auch Deepseek kommt nach einer kurzen Recherche zu dem Entschluss, dass der Kurs schon bald explodieren könnte.

(Deepseek über Bitcoin Hyper – Quelle: Deepseek)

Genauso verblüffend wie der Anwendungsfall von Bitcoin Hyper sind auch die Prognosen für den $HYPER-Token. $HYPER ist aktuell im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger fast 15 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Laut Deepseek und verschiedenen Prognosen zahlreicher Analysten könnte der $HYPER-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen, wenn sich die neue Hyper Chain als Standardlösung für Bitcoin DeFi durchsetzt. Auch ein Anstieg um weit mehr als das 50-fache wäre in diesem Fall denkbar.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

Snorter Token ($SNORT)

Wer am Kryptomarkt auf hohe Renditen aus ist, stößt auch früher oder später auf Meme Coins. Zwar ist das Risiko hier höher, dafür sind hier auch Kursanstiege um das 100-fache oder mehr keine Seltenheit. Mit Snorter kommt nicht nur der $SNORT-Token auf den Markt, sondern ein Meme Coin Trading Bot, der vollständig in den Telegram-Messenger integriert ist. Das macht den Handel mit Meme Coins so einfach wie noch nie.

Laut Deepseek sind es vor allem Altcoins, die mit eigenen dApps kommen, die enormes Potenzial haben. Der Trading Bot dürfte sich am Markt schnell verbreiten, da die Gebühren niedriger sind als bei der Konkurrenz und zahlreiche praktische Funktionen integriert sind. Darunter Copy Trading, eine Sniper-Funktion und auch Limit Orders.

($SNORT Token-Vorverkauf – Quelle: Snorter Token Website)

Lässt man Deepseek zum Krypto Presale von Snorter recherchieren, kommt die KI schnell zum Entschluss, dass es sich hier um einen der vielversprechendsten Altcoins in diesem Jahr handeln könnte. Ein Gewinnpotenzial von weit mehr als 1.000 % hält die KI nach einer umfassenden Analyse für durchaus möglich.

Jetzt $SNORT im Presale kaufen.

Best Wallet Token ($BEST)

Wer sich mit Kryptowährungen befasst, braucht auch eine Wallet, um seine Coins zu verwahren und zu verwalten. Neben MetaMask oder Phantom gehört Best Wallet hier zu den beliebtesten Anbietern und mit $BEST kommt nun auch der offizielle Token zur Wallet auf den Markt. Das könnte sich für frühe Investoren als extrem gewinnbringend erweisen.

($BEST Token-Vorverkauf – Quelle: Best Wallet Token Website)

Wer $BEST-Token hält und die Wallet nutzt, soll zukünftig niedrigere Gebühren zahlen und höhere Staking-Renditen erhalten. Außerdem erhalten Nutzer frühen Zugang zu neuen Krypto Presales. Da der Kryptomarkt ein Wachstumsmarkt ist, kommt auch Deepseek zu dem Entschluss, dass es sich hier um einen Krypto Presale handelt, der vor allem auch langfristig enormes Potenzial hat. Mit steigenden Nutzerzahlen der Wallet dürfte auch die Nachfrage nach den $BEST-Token explodieren, was den Kurs stark in die Höhe treiben könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BEST im Presale kaufen.

