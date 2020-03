Raus aus Aktien: Darum setzt Milliardär Tim Draper nun vermehrt auf Bitcoin

• Draper ist aus "schaumigen" Aktienmärkten ausgestiegen• Vermögen umgeschichtet - in Kryptomarkt• Bullishe Prognose für Bitcoin bestätigt

Tim Draper hat sein Aktienvermögen in Bitcoin umgeschichtet, denn das sei die "Währung der Wahl", wie der Milliardär kürzlich in einem Interview mit CNBCs "Squawk Box" erklärte. Dort hat er nun verraten, warum er vor etwa sechs Monaten aus dem Aktienmarkt ausgestiegen ist und sich vermehrt dem Krypto-Markt, insbesondere Bitcoin, zugewendet hat. Dabei trug der Krypto-Bulle seine charakteristische Krawatte mit Bitcoin-Logo.

I don't normally give investment advice, but this is worth watching today. https://t.co/BRLO03Dndk - Tim Draper (@TimDraper) February 24, 2020

Bitcoin als sicherer Hafen - im Gegensatz zu den Aktienmärkten

Gerade in der aktuellen Situation, in der Sorgen um das Coronavirus nahezu täglich weiter zunehmen und einen Abverkauf an den Märkten auslösen, habe sich Bitcoin als sicherer Hafen erwiesen. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Die Märkte dagegen seien "einfach zu schaumig" und "zu aufgeregt", gab er im Interview zu bedenken. "Ich muss zugeben, ich bin seit ungefähr sechs Monaten nicht mehr auf dem Markt. Es fühlte sich großartig für mich an und ich habe den größten Teil meines Vermögens auf Krypto und Bitcoin umgestellt. Ich denke, das ist jetzt eine Art sicherer Hafen, und ich denke, diese Korrektur könnte mehr als das sein, und ich glaube auch, dass wir uns auf einer interessanten Fahrt befinden."

Draper hält an bullisher Prognose fest

Derzeit ist ein Bitcoin rund 8.600 US-Dollar wert. Mitte vergangener Woche durchbrach die Cyberdevise die 9.000er Marke nach unten. Als Grund für den Einbruch auf den tiefsten Stand seit etwa einem Monat wurden unter anderem die zwischenzeitlich etwas stabileren Aktienmärkte gesehen. Dennoch zeigt sich Draper weiterhin bullish: "Ich halte immer noch an meiner Vorhersage fest. Ich denke, dass Bitcoin im Jahr 2022 oder Anfang 2023 250.000 US-Dollar erreichen wird. Ich denke, der Grund dafür ist, dass Bitcoin die Währung der Wahl sein wird", bekräftigte der Milliardär seine Einschätzung nochmals gegenüber CNBC. "Ich bin einfach ein Anhänger. Ich sehe hin und sage: ‘Hey, das ist einfach besser’. Langfristig gehen die Menschen zu Dingen über, die besser sind." Mehr und mehr Menschen würden sich daher im Laufe der Zeit digitalen Währung zuwenden und "Bitcoin wird der große Gewinner sein", schätzt der Krypto-Bulle. Dafür spreche auch, dass die Transaktionen kostengünstig und effizient seien. Die Nummer 1 der Kryptos, nach Marktkapitalisierung, dürfte aus diesem Grund die Währung der Zukunft sein, zeigte sich Draper weiter optimistisch.

Wie viel Draper letztendlich tatsächlich in Bitcoins investiert hat, wollte er nicht verraten. Dennoch sagte er im Interview: "Es ist viel, es ist viel, viel".

Redaktion finanzen.net

