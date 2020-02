Bitcoin vor dem Ausbruch? Das Goldene Kreuz könnte jetzt die Rally einläuten

• BTC-USD bildet Goldenes Kreuz aus• GD50 überschreitet GD200• Experten rechnen mit Kursrally

Mit einem Bitcoin-Kurs von knapp unter 10.000 US-Dollar notiert die beliebteste Kryptowährung der Welt aktuell schon wieder auf einem relativ hohen Niveau. So konnte der Bitcoin seit dem Jahresstart 2020 schon mehr als 30 Prozent an Wert hinzugewinnen und bringt es nun wieder, mit insgesamt 18,2 Millionen geschürften Coins, auf eine Marktkapitalisierung von rund 175 Milliarden US-Dollar.

Das Goldene Kreuz - der wohl beliebteste Trendindikator

Nun stehen die Zeichen gut, dass der Bitcoin in den kommenden Tagen die Marke von 10.000 US-Dollar nachhaltig zurückerobern kann. Hierfür spricht zumindest ein Indikator aus der Charttechnik, welcher sich in der Vergangenheit schon des Öfteren bewährt hat. Diese sehr besondere Konstellation dürfte dabei die Lieblingsformation jedes Bitcoin-Bullen darstellen, da sie in der Regel eine bevorstehenden Rally einleitet.

Diese Kursrally-Vorboten-Formation wird Goldenes Kreuz oder auch Golden Cross genannt. Ein Goldenes Kreuz in der Charttechnik entsteht immer dann, wenn die GD50, also die mittelfristige 50-Tage-Line, die langfristige GD200, also die langfristige 200-Tage-Line, von unten nach oben durchkreuzt. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Diese Formation kann sehr frühzeitig auf einen neuen Aufwärtstrend hinweisen, da die GD50 im Vergleich zur GD200 sehr sensibel auf Kursveränderungen reagiert. Dabei ist der Prognosewert dieser Formation sehr aussagekräftig, was auch in Backtests gezeigt werden kann. Im Gegensatz zum Pendant, dem Todeskreuz, ist es beim Goldenen Kreuz jedoch wichtig, dass die GD50 die GD200 von unten nach oben kreuzt und nicht umgekehrt.

Bitcoin-Bulle mit Mega-Kursziel

Die Konstellation des Goldenen Kreuzes bildete sich bereits am 18. Februar im BTC-USD-Chart ab und sorgt nun für neuen Optimismus unter den Krypto-Spekulanten. So ist der Bitcoin-Bulle Tom Lee von Fundstrat fest davon überzeugt, dass der Bitcoin bis August auf 27.000 US-Dollar steigen kann. Somit geht Lee davon aus, dass der digitale Taler gegenwärtig noch mehr als 170 Prozent an Kurspotenzial besitzt. Hauptgrund für die prognostizierte Rally ist für den Analysten dabei natürlich die Herausbildung des goldenen Kreuzes. "Das ist eine große Sache, wie der Trendfolger weiß - wenn man zurück über der 200-Tage-Linie ist, ist man zurück im Bullenmarkt", so Lee in einem Interview mit Yahoo Finance.

Positiver Impuls durch "Halving"

Etwas konservativer ist da die Prognose des Risikokapitalgebers Mike Novogratz und Gründer der Krypto-Bank Galaxy Digital. Der Unternehmer geht nämlich davon aus, dass das BTC-USD-Paar, bis zur Halbierung der Belohnung für das schürfen eines Coins im Mai 2020, sein Allzeithoch von rund 20.000 US-Dollar zurückerobern wird. Diese sogenannte "Halving" ist im Bitcoin-Algorithmus festgelegt und findet immer nach 210.000 geschürften Blöcken statt. Dieser Mechanismus soll dabei sicherstellen, dass der Bitcoin nicht in die Inflation rutscht.

Schon in der Vergangenheit konnten im Anschluss an ein "Halving" enorme Kurszuwächse verbucht werden, so kletterte der Bitcoin, in den Monaten nach der ersten Halbierung im Jahr 2012, um über 8.000 Prozent. Dabei hatte dieses Event auch im Jahr 2016 einen erhebliche Rally zur Folge, welche den Bitcoinpreis nach der Halbierung über 2.000 Prozent steigen ließ. Während nun viele Bitcoin-Fans darauf hoffen, dass sich ein solches Szenario wiederholt, müssen sich die Miner auf eine geringere Belohnung einstellen. Der Ertrag für die Validierung der Transaktion auf der Blockchain sinkt nämlich von bisher 12,5 auf 6,25 Bitcoin.

Starke Fundamentaldaten

Gegenwärtig spricht jedoch nicht nur die technische Analyse und das "Halving" für einen steigenden Bitcoinpreis, sondern auch die Fundamentaldaten aus dem Krypto-Netzwerk. So überschritt Anfang Februar die Gesamtzahl der bestätigten Bitcoin-Transaktionen erstmals die Zahl von einer halben Milliarde. Des Weiteren ist die Zahl der täglichen Bitcoin-Transaktionen auf dem höchsten Stand seit über fünf Monaten. Außerdem steigt die Hash Rate, also die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks, seit Monaten weiter an und ist heute fast schon zehnmal so hoch wie zum Kurs-Allzeithoch im Dezember 2017. Entsprechend dieser Vielzahl an positiven Signale ist es gut möglich, dass der Bitcoin nun wieder an Momentum gewinnt und seine alten Bestmarken zurück ins Visier nimmt.



