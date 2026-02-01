Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:10 3,07 Prozent auf 66.669,49 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 68.779,15 US-Dollar.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -7,4 Prozent.
Daneben fällt Litecoin um 3,62 Prozent auf 51,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 53,32 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Ethereum-Kurs 3,76 Prozent schwächer bei 1.943,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.019,71 US-Dollar.
Zudem gibt Bitcoin Cash am Mittwochnachmittag nach. Um 2,26 Prozent auf 512,35 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 524,18 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 3,24 Prozent auf 1,355 US-Dollar, nach 1,400 US-Dollar am Vortag.
Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 344,35 US-Dollar am Vortag auf 338,64 US-Dollar nach unten (1,66 Prozent).
Daneben fällt Cardano um 2,98 Prozent auf 0,2538 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2616 US-Dollar.
Zudem gibt Stellar am Mittwochnachmittag nach. Um 4,23 Prozent auf 0,1516 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,1583 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2755 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2779 US-Dollar.
Nach 619,51 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Mittwochnachmittag um 3,76 Prozent auf 596,19 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0893 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0927 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 79,94 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,88 US-Dollar).
Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 8,527 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (8,743 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,46 Prozent.
Daneben wertet Chainlink um 17:11 ab. Es geht 3,58 Prozent auf 8,254 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,561 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Sui-Kurs um 4,80 Prozent auf 0,8849 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,9295 US-Dollar an der Tafel.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
