DAX etwas tiefer -- Wall Street fällt zurück -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
11.02.26 17:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51.617,1346 CHF -1.249,6836 CHF -2,36%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56.371,3725 EUR -1.482,1403 EUR -2,56%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
49.023,1537 GBP -1.423,2574 GBP -2,82%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.259.233,8275 JPY -366.359,9595 JPY -3,45%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
66.891,3798 USD -1.887,7697 USD -2,74%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.503,2406 CHF -49,1977 CHF -3,17%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.641,6978 EUR -57,1752 EUR -3,37%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.427,6964 GBP -53,6665 GBP -3,62%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
298.778,6349 JPY -13.242,7784 JPY -4,24%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.948,0709 USD -71,6343 USD -3,55%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
62,1560 CHF -1,5470 CHF -2,43%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
67,8810 EUR -1,8309 EUR -2,63%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
59,0324 GBP -1,7541 GBP -2,89%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.353,9053 JPY -449,6307 JPY -3,51%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
80,5489 USD -2,3280 USD -2,81%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0531 CHF -0,0231 CHF -2,15%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1501 EUR -0,0277 EUR -2,35%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0002 GBP -0,0268 GBP -2,61%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
209,3194 JPY -7,0008 JPY -3,24%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3648 USD -0,0354 USD -2,53%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
463,4351 CHF -12,7481 CHF -2,68%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
506,1201 EUR -14,9793 EUR -2,87%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
440,1455 GBP -14,2366 GBP -3,13%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
92.110,6678 JPY -3.596,4192 JPY -3,76%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:10 3,07 Prozent auf 66.669,49 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 68.779,15 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -7,4 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um 3,62 Prozent auf 51,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 53,32 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Ethereum-Kurs 3,76 Prozent schwächer bei 1.943,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.019,71 US-Dollar.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Mittwochnachmittag nach. Um 2,26 Prozent auf 512,35 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 524,18 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 3,24 Prozent auf 1,355 US-Dollar, nach 1,400 US-Dollar am Vortag.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 344,35 US-Dollar am Vortag auf 338,64 US-Dollar nach unten (1,66 Prozent).

Daneben fällt Cardano um 2,98 Prozent auf 0,2538 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2616 US-Dollar.

Zudem gibt Stellar am Mittwochnachmittag nach. Um 4,23 Prozent auf 0,1516 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,1583 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2755 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2779 US-Dollar.

Nach 619,51 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Mittwochnachmittag um 3,76 Prozent auf 596,19 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0893 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0927 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 79,94 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,88 US-Dollar).

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 8,527 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (8,743 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,46 Prozent.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 ab. Es geht 3,58 Prozent auf 8,254 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,561 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Sui-Kurs um 4,80 Prozent auf 0,8849 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,9295 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com