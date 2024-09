Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Sonntagvormittag

08.09.24 09:48 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,57 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 54.483,79 US-Dollar wert, nach 54.174,60 US-Dollar am Vortag. Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,81 Prozent auf 304,67 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 299,26 US-Dollar wert. Daneben wertet Ethereum um 09:40 auf. Es geht 1,03 Prozent auf 2.297,94 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.274,57 US-Dollar stand. Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,22 Prozent auf 62,20 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 62,06 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ripple-Kurs um 0,94 Prozent auf 0,5299 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,5250 US-Dollar an der Tafel. Daneben wertet Cardano um 09:40 auf. Es geht 2,89 Prozent auf 0,3341 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,3247 US-Dollar stand. In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Monero-Kurs um 3,92 Prozent auf 174,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 167,59 US-Dollar an der Tafel. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1181 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1214 US-Dollar. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0034 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0033 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0886 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,0897 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0158 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0161 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Dash um 2,76 Prozent auf 24,20 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 23,55 US-Dollar gemeldet wurde. Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 2,99 Prozent auf 9,345 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 9,073 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

