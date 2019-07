Neu: Sicher und einfach Bitcoin handeln

Bildquellen: Steve Heap / Shutterstock.com

Wer schon einmal versucht hat, Bitcoin zu kaufen, ist womöglich an der komplizierten Kontoeröffnung der verschiedenen Anbieter gescheitert. Darüber hinaus gab es bislang keinen in Deutschland ansässigen und von der Bafin regulierten Anbieter. Mit der Bison-App der Börse Stuttgart sind jetzt beide Probleme gelöst. Die BISON App macht den Einstieg in die Krypto-Welt so einfach, smart und zuverlässig wie möglich und ist dabei "made in Germany". Kein Wallet, kein Depot und kein Papierkram - für das Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen braucht man nur die BISON App.