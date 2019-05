Bitcoin kratzt an der 6.000-Dollar-Marke - auch Ethereum zieht an

Mit einem Kurszuwachs von 4,39 Prozent auf 5.931,54 US-Dollar zeigt sich der Bitcoin am Dienstagvormittag auf grünem Terrain. Auslöser für das Plus könnte Fidelity sein. Einem Bloomberg-Bericht zufolge will das Unternehmen den Kryptowährungshandel für institutionelle Investoren öffnen. Das könne wiederum zu höheren Transaktionsvolumen führen, da insbesondere institutionelle Investoren im Regelfall große Positionen handeln.

Doch auch für Ethereum geht es deutlich bergauf. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Mit einem Plus von über 10 Prozent auf rund 177 US-Dollar setzt sich Ether im Vergleich zu anderen Cyberdevisen bei der Performance ab. Doch der Hauptgrund dürfte bei der Nummer 2 der digitalen Token nicht Fidelity sein. Seit gestern brodelt die Gerüchteküche, dass bald Ether Futures kommen könnten. Gegenüber Coindesk machte ein Kommissar der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) diverse Andeutungen. "Wenn Sie mit einem bestimmten Derivat zu uns kommen, das unseren Anforderungen entspricht, denke ich, dass es eine gute Chance gibt, dass es von uns selbst zertifiziert wird", so der namentlich unbekannte Behördenkommissar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: igor.stevanovic / Shutterstock.com, ppart / Shutterstock.com