Bitcoin News: Bullisch! Globale Geldmenge auf Rekord, HYPER-L2 über 26,3 Mio. $

Bitcoin zeigte sich zuletzt volatil: Nach einem kurzen Fall unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar stabilisierte sich der Kurs wieder um rund 102.000 US-Dollar. Trotz dieser Erholung bleibt das technische Bild fragil, da wichtige Unterstützungszonen weiter unterschritten sind. Dennoch deuten fundamentale Faktoren auf mittelfristige Stärke hin. Die globale Geldmenge erreicht aktuell historische Höchststände, zugleich gewinnt eine neue Bitcoin-Layer-2-Lösung stark an Aufmerksamkeit, nachdem sie im laufenden ICO bereits über 26 Millionen US-Dollar eingesammelt hat.

Globale Geldmenge erreicht Rekordwert

Die Analysten des Kobeissi Letters haben aktuelle Daten zur weltweiten Geldmenge veröffentlicht, die das Ausmaß der monetären Expansion der vergangenen Jahre verdeutlichen.

Demnach stieg die globale „Broad Money Supply“ im September 2025 erneut um 6,7 Prozent im Jahresvergleich und erreichte ein neues Rekordniveau von 142 Billionen US-Dollar. Erfasst sind 169 Volkswirtschaften, die zusammen rund 99 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts abbilden. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs bereits 9,1 Prozent, was vor allem auf die expansive Geldpolitik in China und den USA zurückzuführen ist.

Seit dem Jahr 2000 hat sich die globale Geldmenge um beeindruckende 446 Prozent erhöht. Das entspricht einem Zuwachs von rund 116 Billionen US-Dollar oder einer jährlichen Wachstumsrate von 7 Prozent. Besonders spannend ist auch die regionale Verteilung: China stellt inzwischen mit 47 Billionen US-Dollar den größten Anteil und repräsentiert rund ein Drittel der globalen Liquidität. Dahinter folgen die Europäische Union mit 22,3 Billionen US-Dollar und die USA mit 22,2 Billionen US-Dollar, was jeweils etwa 16 Prozent des weltweiten Geldvolumens entspricht.

Die begleitende Grafik verdeutlicht den historischen Anstieg seit der Jahrtausendwende: Nach der Finanzkrise 2008, der Corona-Pandemie 2020 und der jüngsten Dollar-Abwertung 2025 hat sich das globale Liquiditätsniveau kontinuierlich ausgeweitet. Für die Analysten des Kobeissi Letters steht damit fest: Die Geldmenge befindet sich auf einem Allzeithoch und ein Ende scheint nicht in Sicht.

Der massive Anstieg der globalen Geldmenge gilt langfristig als fundamentaler Treiber für Bitcoin. Steigt diese weltweit auf Rekordwerte wie derzeit 142 Billionen US-Dollar, signalisiert das strukturell steigende Liquidität im Finanzsystem. In Phasen, in denen Notenbanken expansiv agieren oder Währungen abwerten, fließt überschüssiges Kapital häufig in knappere, nicht-inflationäre Assets. Bitcoin profitiert davon als digitaler Wertspeicher mit festem Angebot von 21 Millionen Coins.

Während traditionelle Märkte bereits hohe Bewertungen aufweisen, suchen institutionelle Investoren nach alternativen Absicherungen gegen Geldentwertung. Bitcoin erfüllt hier eine ähnliche Funktion wie Gold, jedoch mit höherer Transportierbarkeit und Transparenz. Somit deutet die anhaltende Expansion der Geldmenge auf strukturelle Unterstützung für Bitcoin hin.

Bitcoin Hyper erreicht 26,3 Mio. $ – das steckt hinter dem Hype

Parallel zur globalen Liquiditätsausweitung verstärkt die Layer-2-Technologie den Bullcase für Bitcoin: Sie erweitert das Netzwerk um Smart-Contract-Funktionalität, DeFi-Anwendungen und Skalierung, wodurch Bitcoin erstmals produktiv nutzbar wird. Dies ist ein struktureller Kurstreiber für kommende Jahre.

Bitcoin Hyper möchte neue Akzente für die technologische Entwicklung von Bitcoin setzen. Das Projekt erweitert nämlich bestenfalls die Funktionalität der ältesten Blockchain, indem es Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Programmierbarkeit in das Ökosystem integriert. Das Ziel ist es, Bitcoin über die Rolle eines digitalen Wertspeichers hinaus zu einem Fundament für dezentrale Anwendungen zu machen. Mit einem Presale-Volumen von mehr als 26 Millionen US-Dollar zählt Bitcoin Hyper zu den erfolgreichsten Layer-2-Initiativen des Jahres 2025. Hier verbindet das Team die Vorteile von Bitcoin mit den Chancen von Solana.

Der Kern des Projekts ist eine Architektur, die auf der Solana Virtual Machine (SVM) basiert. Diese Technologie ermöglicht parallele Transaktionen und senkt die Gebühren drastisch. Eine bidirektionale Brücke verbindet das Bitcoin-Mainnet mit der Layer-2-Ebene, wodurch reale BTC als tokenisierte Assets (HYPER-BTC) verwendet werden können. Das System erlaubt es, Solana-Anwendungen direkt zu portieren, sodass DeFi-Protokolle, NFT-Marktplätze oder GameFi-Projekte künftig auch auf Bitcoin laufen können.

Für Sicherheit und Datenschutz sorgen Zero-Knowledge-Proofs und Rollups, die sensible Daten verschlüsseln und die Skalierbarkeit erhöhen. Der native Token HYPER fungiert als zentrales Element der Ökonomie: Er dient zur Gebührenzahlung, Governance und als Staking-Asset. Mehr als die Hälfte der bisher ausgegebenen Token befinden sich bereits im Staking, was das verfügbare Angebot reduziert. Dies könnte insbesondere nach dem Börsenstart bullische Impulse geben. Mit jährlichen Renditen von bis zu 45 Prozent gibt es weitere Argumente für einen Kauf im HYPER-Presale.

Der native Coin der Bitcoin-L2 kann aktuell ausschließlich über die offizielle Bitcoin-Hyper-Website erworben werden. Akzeptierte Kryptowährungen sind SOL, ETH, BNB, USDT und USDC. Da der Presale-Preis regelmäßig steigt, können Early-Adopter schnell erste Buchgewinne aufbauen.

