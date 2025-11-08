Unglaublich: So viele Bitcoin hält Trump! Mehr Rendite mit Bitcoin Hyper?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist ein Auf und Ab am Kryptomarkt. Nachdem der Bitcoin-Kurs noch vor etwas mehr als einem Monat auf über 126.000 Dollar gestiegen ist, geht es inzwischen wieder bergab. Dabei ist der Kurs zum ersten Mal seit Monaten in dieser Woche mehrmals unter die 100.000 Dollar Marke gefallen. Viele Privatanleger verlieren die Geduld und sprechen vom Bärenmarkt. Der amtierende US-Präsident dürfte dem Kryptomarkt gegenüber allerdings noch optimistisch gestimmt sein.

11.542 Bitcoin

Als vor einem Jahr bekannt wurde, dass Trump die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen hat, ist der Bitcoin-Kurs stark gestiegen. Erwartet wurde, dass seine kryptofreundliche Politik dazu beitragen wird, dass die digitale Leitwährung ein neues Allzeithoch erreicht. Von Kurszielen in Millionenhöhe wurde gesprochen. Dazu ist es bisher nicht gekommen.

Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass Trump seine Wahlversprechen der Krypto-Commnity gegenüber nicht eingelöst hat. Vielmehr liegt es daran, dass Privatanleger oft zu ungeduldig sind und enorme Kurssprünge von heute auf morgen erwarten. Trump hat allerdings den Grundstein gelegt, um den Bitcoin-Kurs nach und nach steigen zu lassen. Darauf vertraut offenbar auch sein Unternehmen.

https://twitter.com/arkham/status/1986952266939572668?s=20

Die Trump Media & Technology Group hält 11.542 Bitcoin, die heute rund 1,2 Milliarden Dollar wert sind. Diese Coins wurden auch erst gekauft, als er schon das zweite Mal im Amt war und der Kurs höher war als jetzt. Im Unternehmen geht man wohl davon aus, dass der Kurs langfristig noch deutlich höher steigen wird, weshalb man sich noch keine Sorgen über den aktuellen Buchverlust macht.

Das ist zwar keine Garantie dafür, dass der Bitcoin-Kurs weiter steigen wird, allerdings ist Trump einer der einflussreichsten Menschen der Welt und seine Familie ist am Kryptosektor All-in gegangen. Die Chancen, dass es zu einem langsamen aber beständigen Wachstum kommt und Bitcoin seinem Ruf als digitales Gold gerecht wird, stehen also gut. Ein Kursziel in Millionenhöhe scheint langfristig durchaus denkbar zu sein. Höhe Renditen werden derzeit allerdings beim neuen Bitcoin Hyper ($HYPER) erwartet.

Bitcoin Hyper vor der Mega-Rallye?

Keine Kryptowährung wird Bitcoin so schnell vom Thron stoßen, so viel steht fest. Zumindest nicht in Bezug auf die Gesamtbewertung. Immerhin ist die digitale Leitwährung inzwischen über 2 Billionen Dollar wert. Allerdings reichen auch schon deutlich niedrigere Bewertungen, um mit Altcoins viel höhere Renditen zu erzielen.

Vor allem neue Kryptowährungen, die noch nicht so hoch bewertet sind, können ihren Wert innerhalb kürzester Zeit schon mit deutlich weniger Kapital vervielfachen. Bei Bitcoin Hyper wird eine solche Kursvervielfachung erwartet. Das liegt daran, dass $HYPER mit einem einzigartigen Konzept überzeugt und die Nachfrage schon jetzt explodiert.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung, die auf der Solana Virtual Machine basiert und gezielt Bitcoin-Halter anspricht. Bitcoin soll dadurch in verschiedenen dApps für DeFi-Anwendungen genutzt werden können. Das bedeutet, dass auch Bitcoin bald Zinsen durch Lending, Staking oder weitere Protokolle Zinsen einbringen könnte, unabhängig von der Wertentwicklung.

Die Layer 2 liefert zahlreiche neue Möglichkeiten und im Zentrum steht der $HYPER-Token, der für Staking, Transaktionsgebühren und Governance benötigt wird. Aktuell haben Anleger noch die Möglichkeit, $HYPER im Presale zum günstigen Fixpreis zu kaufen und von Anfang an dabei zu sein, wenn ein neuer Altcoin mit neuer Blockchain auf den Markt kommt. Schon jetzt wurden über 26 Millionen Dollar investiert, weshalb vermutet wird, dass es sich hier um ein Milliarden Dollar Projekt handeln könnte, was für frühe Investoren extrem hohe Renditen bedeuten würde.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.