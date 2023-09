Bitcoin-Preis erholt sich und Bitcoin BSC erzielt 3,4 Mio. $

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Preis hat sich zuletzt erholt, während der Bitcoin BSC die Marke von 3,4 Mio. US-Dollar überschreitet. Dabei hat die Kryptowährung das Ziel, einen neuartigen Bitcoin auf der BNB Smart Chain zu kreieren. Sie profitiert vermutlich auch um den Hype um die Klon-Kryptowährungen.

Fortan ist wahrscheinlich nur noch weniger als 1 Tag übrig, bevor der Presale von BTCBSC das Soft-Cap in Höhe von 3.960.000 $ erreicht hat. Denn in den vergangenen 10 Stunden wurden Token für mehr als 300.000 $ verkauft, während Verkaufstempo und FOMO weiter zulegen.

Analysten und Investoren erwarten für Bitcoin BSC starke Kursanstiege, wenn der Stake-to-Earn-Coin erstmalig an einer Kryptobörse gelistet wird. Mit diesem Mechanismus soll der BTCBSC vor allem langfristige Investoren anziehen und binden, welche an dem passiven Einkommen interessiert sind.

Da die Coins immer schneller verkauft werden, müssen sich Interessierte jetzt beeilen, wenn sie sich BTCBSC im Vorverkaufsangebot sichern wollen. Wie viele Token noch übrig sind, können Anleger über die Website des Projekts verfolgen.

Das Ziel für das Hard-Cap liegt bei 6.125.000 $, dabei entspricht das Soft-Cap 65 % der Token des Vorverkaufs. Bis das endgültige Finanzierungsziel erreicht wird, könnte nur noch eine Frage von Tagen sein, um sich eine Chance auf die prognostizierten Gewinne von 10x bis 100x zu sichern.

Damit man keine wichtigen Nachrichten über die Entwicklung und andere Meilensteine verpasst, ist es ratsam, dass man regelmäßig die Website und Social-Media Präsenzen wie X (ehemals Twitter) und Telegram von Bitcoin BSC besucht.

Jetzt neuen Bitcoin BSC entdecken!

Pause der US-Notenbank bei Zinserhöhungen könnte Bitcoin BSC in die Höhe treiben

In den letzten Jahren war das Handelsvolumen für Bitcoin auf einem beunruhigend niedrigen Stand angelangt. Dies war nicht zuletzt der sommerlichen Handelsflaute und einer andauernden negativen Phase im Kryptomarkt geschuldet. Dennoch wird die US-Zentralbank in absehbarer Zeit mit den Zinserhöhungen aufhören, dies könnte Investoren erneut anlocken.

Vorausgesetzt, die Phase der Zinserhöhungen durch die US-Zentralbank nähert sich ihrem Ende, könnten insbesondere risikobehaftete Vermögenswerte wie Bitcoin davon profitieren. Dasselbe gilt für neuere Kryptowährungen wie Bitcoin BSC, die aufgrund ihres momentanen Status im Entwicklungszyklus über mehr Wachstumspotenzial als der traditionelle Bitcoin verfügen könnten.

Es existiert eine Unmenge an Kryptowährungen, die das Wort „Bitcoin” im Namen tragen, aber die Mehrheit davon hat kaum einen inneren Wert oder ist bereits obsolet. Im Gegensatz dazu steht Bitcoin BSC auf einem stabilen Fundament, das die Besitzer von $BTCBSC-Token für das Staken ihrer digitalen Vermögenswerte im zugehörigen Smart Contract belohnt.

Für diejenigen, die am Vorverkauf teilnehmen, besteht die Möglichkeit, $BTCBSC zu einem Preis von 0,99 $ zu erwerben, welcher dem Preisniveau von Bitcoin im Jahr 2011 entspricht. Vor diesem Hintergrund fragen sich viele Anleger, ob sie vielleicht gerade an der Schwelle zu außerordentlichen Renditen stehen, die aus einem minimalen Investment einen erheblichen Betrag machen könnten.

Das Chance-Risiko-Verhältnis von Bitcoin BSC erscheint deutlich vorteilhafter im Vergleich zu dem von Bitcoin. Dies ist insbesondere auf die breite Masse an derzeitigen Investoren zurückzuführen, die durch ihre finanzielle Beteiligung ihre langfristige Bindung an die Zukunft des Projekts signalisiert haben.

Ebenso könnte die potenzielle Wertsteigerung beeindruckend sein. Angenommen, der Preis für $BTCBSC würde lediglich einen kleinen Bruchteil des aktuellen Kurses von Bitcoin erreichen und zum Beispiel auf einen Wert von 100 $ klettern, würde dies trotzdem eine hundertfache Rendite für die Investoren zum gegenwärtigen Zeitpunkt bedeuten.

Jetzt Vorverkaufsangebot sichern!

Bitcoin BSC zahlt Block-Belohnungen und hat eine niedrige Gesamtversorgung

Bitcoin BSC bietet eine Alternative zu Bitcoin und kommt mit der Besonderheit, dass sein maximaler Vorrat lediglich 21 Millionen Token beträgt. Bitcoin bleibt zwar der Standard, an dem alle anderen Kryptowährungen gemessen werden, aber eine Kopie des Originals kann durchaus sinnvoll sein, vor allem, wenn sie Fähigkeiten aufweist, die dem Original fehlen.

Während Bitcoin auf einem energieintensiven Proof-of-Work-Netzwerk operiert, setzt Bitcoin BSC auf die effizientere und umweltfreundlichere BNB Smart Chain. Diese Blockchain-Plattform verwendet ein Proof-of-Stake-System, wodurch der Energieverbrauch und die Kosten für Transaktionen deutlich reduziert werden. Zusätzlich erhöht sich dadurch auch die Geschwindigkeit der Transaktionen.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature ist das Staking-Angebot, durch welches aktuell eine Jahresrendite von 151 % möglich ist. Angesichts solcher Gewinnmöglichkeiten ist es wenig überraschend, dass bereits 1.743.091 $BTCBSC-Token in den Staking-Pool eingezahlt wurden.

Dies wiederum bedeutet, dass von allen ausgegebenen $BTCBSC-Token etwa die Hälfte im Staking eingesetzt ist. Das reduziert potenziellen Verkaufsdruck auf den Coin, was vor allem für neue und bestehende Tokeninhaber von Interesse ist.

Im Unterschied zu komplizierten Systemen wie dem gescheiterten Terra Luna basiert die Rendite bei Bitcoin BSC auf einer klaren Grundlage. Nämlich 69 % des gesamten Tokenangebots sind speziell für die Auszahlung von Belohnungen reserviert.

Die Transparenz des Systems ist durch ein Staking-Dashboard gegeben, auf dem verfolgt werden kann, wie viele Tokeninhaber am Staking teilnehmen. Zusätzlich sind die Smart Contracts des Projekts geprüft und das Team verspricht gesicherte Liquidität für sein dezentrales Handelspaar.

Die bereits erstellten $BTCBSC-Token werden gemäß einem Emissionsplan freigegeben, der dem von Bitcoin ähnelt, jedoch im Jahr 2011 beginnt. In Bezug auf die Belohnungen erfolgt die Auszahlung der $BTCBSC alle 10 Minuten, vergleichbar mit dem Bitcoin-Netzwerk, jedoch zu einer Rate von 0,25 pro Bitcoin BSC-Block.

Jetzt zum Bitcoin BSC!

Bitcoin BSC baut auf dem Staking-Trend von Klon-Coins auf

Bitcoin BSC nimmt eine Vorreiterrolle in einem aufkommenden Trend ein, der sich auf Klon-Coins konzentriert und die Möglichkeiten von Version 2.0 und Staking in den Vordergrund stellt.

Da BTCBSC auf der BNB Smart Chain läuft, müssen Sie mit BNB oder USDT BEP-20 kaufen, wenn Sie mit dem Staking beginnen möchten, während der Vorverkauf noch läuft.

In Bezug auf die Staking-Bedingungen wird für $BTCBSC eine siebentägige Sperre für die Auszahlungen verhängt. Nach Ablauf dieser Zeit können die Token frei ausgezahlt werden. Interessant ist, dass Personen, die sich für das Staking entscheiden, nachdem $BTCBSC an dezentralisierten Handelsplätzen gelistet wurde, die Wahl haben, ihre Token mit BNB oder ETH zu erwerben und für das Staking zu verwenden.

Bitcoin BSC soll Bitcoin Cash und Bitcoin BSV in den Schatten stellen

Bitcoin BSC hebt sich deutlich in einem Markt ab, der bereits von Version-2-Coins gesättigt ist, wie Pepe 2.0, Dogecoin 2.0, Shiba Inu 2.0 und selbst Bitcoin 2.0, die wenig bis keinen praktischen Nutzen bieten.

Im Vergleich dazu hat HarryPotterObamaSonic10Inu (HPOS10I), trotz nur eines ähnlichen Tickers mit Bitcoin, einen beeindruckenden viralen Wachstumsschub erlebt, was weitgehend dem Ticker $Bitcoin zuzuschreiben ist. HPOS10I konnte in der Spitze eine Wertsteigerung um 1.566.177 % erreichen.

Allerdings besitzt Bitcoin BSC einen entscheidenden Vorteil, da er ein attraktives Staking bietet. Dies gibt ihm einen klaren Vorteil nicht nur gegenüber HPOS10I und anderen 2.0-Versionen, sondern auch gegenüber Bitcoin-Forks wie Bitcoin Cash und Bitcoin SV.

Diese Forks haben die Herausforderung, ein eigenes Protokoll zu unterhalten, was mit Kosten und Risiken verbunden ist. Dies ist bei Bitcoin BSC nicht der Fall, da er auf der bereits stabilen BNB Smart Chain basiert, die von der globalen Handelsplattform Binance unterstützt wird.

Jetzt neuen Bitcoin BSC entdecken!

Halving-Rallye könnte erst der Anfang sein

Die Halbierung der Bitcoin-Blockprämien könnte erst den Anfang eines anhaltenden Aufschwungs markieren, und Bitcoin BSC steht bereit, um von diesem Aufwärtstrend zu profitieren. Eine moderate Investition in Bitcoin BSC könnte sich in einen fünf- bis hundertfachen Rendite verwandeln, da wir uns im Halbierungszyklus befinden, was enormes Gewinnpotenzial darstellt.

Der in den Vereinigten Staaten beheimatete Hedgefonds Pantera Capital, der sich auf Kryptowährungen spezialisiert hat, erwartet, dass der nächste Zyklus den Bitcoin-Preis auf bis zu 147.000 US-Dollar anheben könnte.

Dieses Ereignis, das alle vier Jahre stattfindet, hat stets eine positive Preisdynamik für die führende Kryptowährung bewirkt. Folglich dürfte Bitcoin BSC sicherlich auch von diesem Szenario profitieren.

Joe Parys Krypto-YouTube-Kanal, der mehr als 300.000 Follower hat, hat Bitcoin BSC als eine der fünf vielversprechendsten Alternativen zu Bitcoin ausgewählt, die vor einer potenziellen Preisexplosion stehen könnten. Ein anderer Krypto-YouTube-Analyst hat 840 US-Dollar in Bitcoin BSC investiert, gelockt durch die attraktive jährliche Rendite und das Wertsteigerungspotenzial des Coins.

Für den YouTube-Kanal No Bs Crypto, der über 33.000 Abonnenten verfügt, stellt Bitcoin BSC einen „Must-Buy-Altcoin” dar, weil er der nächste große Name in der Kryptowelt sein könnte. Auch in renommierten Krypto-Medien wie Yahoo Finance, Cointelegraph, Bitcoinist, CryptoPotato, The Coin Republic und FXStreet gab es überwiegend positive Berichte über Bitcoin BSC.

In Bitcoin BSC noch vor der Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien investieren

Die jüngsten Nachrichten, dass große Finanzinstitute wie Deutsche Bank und Citibank sich der Kryptowährungswelt nähern, sind ein Zeichen dafür, dass der Kryptosektor im Aufschwung ist. Die potenzielle Einführung von Bitcoin-ETFs im kommenden Jahr steigert die Erwartungen der Krypto-Community zusätzlich.

Dies ist der ideale Zeitpunkt, um in Kryptowährungen zu investieren, bevor die breite Öffentlichkeit und die großen Medienhäuser davon Notiz nehmen. Intelligente Investoren suchen ständig nach Anlagemöglichkeiten mit dem geringsten Risiko und der höchsten Rendite – und Bitcoin BSC steht dabei hoch im Kurs.

Zur Teilnahme können Sie Ihre Wallet mit der Website von Bitcoin BSC verbinden und mittels BNB, ETH oder USDT erwerben. Der Mindestkaufbetrag liegt bei 10 US-Dollar. Wenn Sie direkt mit dem Staking beginnen möchten, sollten Sie Ihre Käufe mit BNB oder USDT BEP-20 durchführen, insbesondere vor Ablauf des Vorverkaufs.

Jetzt Vorverkaufsangebot von Bitcoin BSC sichern!

Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.