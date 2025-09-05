Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.972 +1,0%Euro1,1717 ±-0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
07.09.25 17:23 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
88.825,8315 CHF 861,0970 CHF 0,98%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
94.988,9499 EUR 920,8437 EUR 0,98%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
82.391,0448 GBP 798,7168 GBP 0,98%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.404.929,4105 JPY 159.032,9731 JPY 0,98%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
111.293,8298 USD 1.078,9067 USD 0,98%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.431,3286 CHF 20,4801 CHF 0,60%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.669,4090 EUR 21,9010 EUR 0,60%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.182,7538 GBP 18,9964 GBP 0,60%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
633.719,9770 JPY 3.782,3889 JPY 0,60%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.299,2641 USD 25,6604 USD 0,60%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3106 CHF 0,0672 CHF 2,99%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,4709 EUR 0,0718 EUR 2,99%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,1432 GBP 0,0623 GBP 2,99%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
426,7279 JPY 12,4034 JPY 2,99%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,8950 USD 0,0841 USD 2,99%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6657 CHF 0,0124 CHF 1,90%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7119 EUR 0,0133 EUR 1,90%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6175 GBP 0,0115 GBP 1,90%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
122,9443 JPY 2,2975 JPY 1,90%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8341 USD 0,0156 USD 1,90%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
91,4992 CHF 2,0058 CHF 2,24%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
97,8478 EUR 2,1450 EUR 2,24%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
84,8707 GBP 1,8605 GBP 2,24%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
16.898,6555 JPY 370,4500 JPY 2,24%
Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 0,87 Prozent auf 111.173,08 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 110.214,92 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 71,4 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 112,13 US-Dollar am Vortag auf 114,63 US-Dollar nach oben (2,23 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 4.297,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.273,60 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Bitcoin Cash um 1,41 Prozent auf 603,70 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 595,28 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird Ripple bei 2,888 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,811 US-Dollar).

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 23,59 US-Dollar am Vortag auf 25,29 US-Dollar nach oben (7,22 Prozent).

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Monero-Kurs um 0,56 Prozent auf 269,85 US-Dollar. Am Vortag standen noch 268,35 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 1,83 Prozent auf 6,580 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 6,462 US-Dollar.

Zudem legt IOTA zu. Um 1,89 Prozent verstärkt sich der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,1854 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,1820 US-Dollar wert war.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,64 Prozent auf 0,8319 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,8185 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3615 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0023 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0057 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0055 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com