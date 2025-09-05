Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 0,87 Prozent auf 111.173,08 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 110.214,92 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 71,4 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 112,13 US-Dollar am Vortag auf 114,63 US-Dollar nach oben (2,23 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 4.297,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.273,60 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Bitcoin Cash um 1,41 Prozent auf 603,70 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 595,28 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird Ripple bei 2,888 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,811 US-Dollar).

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 23,59 US-Dollar am Vortag auf 25,29 US-Dollar nach oben (7,22 Prozent).

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Monero-Kurs um 0,56 Prozent auf 269,85 US-Dollar. Am Vortag standen noch 268,35 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 1,83 Prozent auf 6,580 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 6,462 US-Dollar.

Zudem legt IOTA zu. Um 1,89 Prozent verstärkt sich der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,1854 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,1820 US-Dollar wert war.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,64 Prozent auf 0,8319 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,8185 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3615 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0023 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0057 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0055 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.