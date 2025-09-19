BNB explodiert! So weit kann der Binance-Coin jetzt steigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Obwohl der hauseigene $BNB Coin der bekannten Krypto-Börse Binance mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 142 Mrd. US-Dollar die fünftgrößte Kryptowährung der Welt ist, ist der Coin in den vergangenen Rallyes eher untergegangen. Zwischen 2021 und 2024 ist der Coin in einer großen Spanne seitwärts gelaufen, doch eine große Rallye wie in Bitcoin ist ausgeblieben. Zumindest bis jetzt.

Während Bitcoin sich noch in einer Korrektur befindet, scheint $BNB derzeit eine hohe relative Stärke zur größten und ältesten Kryptowährung zu bilden. Denn der Kurs von $BNB befindet sich derzeit auf einem Allzeithoch. Doch es könnte nach aktuellen Signalen noch deutlich weiter nach oben gehen.

(Der Binance-Coin $BNB ist noch vor Solana die 5. größte Kryptowährung der Welt – Quelle: coinmarketcap.com)

Nächster Stopp 2.000 US-Dollar bei $BNB?

Seit April dieses Jahres hat der Kurs von $BNB nach einer jahrelangen Konsolidierung eine unglaublich starke Dynamik aufgebaut und ist um fast 100 Prozent angestiegen. Dabei ist er über eine massive Widerstandszone zwischen 750 und 800 US-Dollar gebrochen und hat im Zuge dessen einen starken Aufwärtstrend gebildet und ist sowohl über den EMA 50 als auch den EMA 200 angestiegen.

Das hat in der Markierung eines neuen Allzeithochs gegipfelt, welches erst vor Kurzem erneut übertroffen wurde. Erst kürzlich hat der Kurs von $BNB endgültig die Marke von 1.000 US-Dollar hinter sich gelassen und scheint noch mehr Momentum an dieser wichtigen Marke aufzubauen.

(Der Kurs von $BNB notiert über dem EMA 50 und dem EMA 200 und hat erst kürzlich die Marke von 1.000 US-Dollar hinter sich gelassen – Quelle: Tradingview.com)

Kursprognosen am Allzeithoch gestalten sich immer besonders schwierig. Das liegt daran, dass man keine Support- oder Widerstandsmarken hat, an denen man sich orientieren kann. Allerdings gibt es eine psychologische Widerstandsmarke bei $BNB, die als Kursziel fungieren kann. Nämlich die Marke von 2.000 US-Dollar.

Diese liegt praktisch genau 100 Prozent vom aktuellen Kursniveau entfernt und dürfte aufgrund ihrer psychologischen Bedeutung mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zone sein, an der der Kurs von $BNB fürs Erste abprallt. Dennoch entspricht das einem Kurspotenzial von 100 Prozent für Anleger.

Natürlich ist ein solcher Schritt nicht mehr so leicht möglich wie der letzte Anstieg um 100 % in den letzten Monaten, da dafür nun umso mehr Kapital nötig ist. Allerdings sorgt Binance mit regelmäßigen Anreizen für $BNB-Halter dafür, dass die Nachfrage nach dem Coin im Krypto-Bullrun weiter steigen dürfte. Damit wäre eine Kursverdopplung durchaus nochmal möglch. Wer allerdings auf noch höhere Renditen abzielt, sollte ein Auge auf $SNORT, den neuen Coin des Trading Bots von Snorter werfen.

Mehr Rendite mit Snorter?

Snorter ($SNORT) hat das Potenzial, den Handel mit Meme Coins grundlegend zu verändern. Statt komplizierte Wallets und dezentrale Börsen nutzen zu müssen, können Anleger direkt im Telegram-Messenger traden. Mit nur wenigen Befehlen lassen sich Coins kaufen oder verkaufen, schnell, einfach und ohne Umwege. Damit richtet sich Snorter sowohl an Neulinge, die sich bisher von der Komplexität des Marktes abschrecken ließen, als auch an erfahrene Trader, die von der Geschwindigkeit profitieren wollen.

Ein großer Vorteil von Snorter ist der integrierte Sicherheitsmechanismus. Der Bot überprüft automatisch die Smart Contracts der gehandelten Token und filtert potenzielle Betrugsprojekte wie Rugpulls oder Honeypots zuverlässig heraus. Dazu kommen Funktionen wie Take Profits, Stop-Losses und sogar Copy Trading, wodurch Snorter weit mehr ist als ein einfacher Trading-Bot. Die Plattform kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit Profi-Features.

(Der native $SNORT-Token von Snorter befindet sich derzeit in einem starken Presale – Quelle: snortertoken.com)

Das Wachstumspotenzial spiegelt sich auch im Vorverkauf des $SNORT-Tokens wider. Bereits jetzt sind über 4 Millionen Dollar investiert worden, noch bevor das Projekt an den Börsen gestartet ist. Analysten erwarten, dass Snorter nach dem Launch stark an Fahrt aufnehmen wird, nicht zuletzt, weil der Bedarf nach sicheren und zugleich leicht bedienbaren Tools im Meme Coin Markt größer denn je ist. Für viele Anleger gilt $SNORT deshalb schon jetzt als einer der spannendsten Presales des Jahres mit dem Potenzial, zu einem der Top Altcoins zu werden, was für frühe Investoren extrem hohe Renditen bedeuten würde.

