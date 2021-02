Erneutes Rekordhoch bei beliebtester Kryptowährung: Bitcoin nimmt 50.000er-Marke ins Visier

Damit, dass sich der Elektroautohersteller Tesla und CEO Elon Musk gestern für den Krypto-Pionier Bitcoin ausgesprochen haben, zog auch dessen Kurs deutlich an. So hat das Unternehmen laut dpa 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kryptowährung investiert und erklärte, dass man auch bald Zahlungen mit der Cyber-Devise für seine E-Autos anbieten wolle. Musk selbst sprach sich in jüngster Zeit immer wieder für das Krypto-Urgestein aus und warb auf seinem Twitter -Account immer wieder für die Spaßwährung Dogecoin

Das Vertrauen, das der Elektroautobauer und sein CEO in die Kryptowährung legen, scheint diese nun weiter anzutreiben. So macht der Bitcoin erneut einen Sprung und nimmt nun die Marke von 50.000 US-Dollar ins Visier. Auf der Plattform CoinMarketCap sprang der Kurs heute Morgen auf bis zu 48.003,72 US-Dollar und markierte damit ein neues Allzeithoch. Um 8.50 Uhr notiert er noch bei 47.598,73 US-Dollar.

