Immer wieder launchen neue Kryptowährungen. Im Jahr 2023 gilt das Segment der Meme-Coins als besonders lukrativ. Nicht zuletzt PEPE brachte einen regelrechten Hype zurück in den digitalen Währungsmarkt. Nun launchte erst gestern mit Thug Life (THUG) ein neuer vielversprechender Meme-Coin, der schon dank der Namensgebung Erinnerungen wecken dürfte. Also haben wir den beliebten Chatbot ChatGPT gefragt, was er von Thug Life hält. Die Antworten machen durchaus Hoffnung auf eine fulminante Kursentwicklung. Doch sind sogar 100x mit Thug Life (THUG) möglich?

ChatGPT über Thug Life: Das bedarf es für eine bullische Krypto Kurs Prognose

Zunächst sieht ChatGPT die Popularität als kritischen Erfolgsfaktor für einen neuen Meme-Coin:

„Die Popularität von Meme-Coins kann stark schwanken, da sie oft von Internet-Trends und der Aufmerksamkeit in sozialen Medien abhängen. Wenn ein neuer Meme-Coin den Trend „Thug Life“ aufgreift und die Aufmerksamkeit der Zielgruppe erregt, könnte er vorübergehend erfolgreich sein. Allerdings ist es wichtig zu bedenken, dass viele Meme-Coins keine nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten darstellen und mit erheblichen Risiken verbunden sein können.“

Natürlich darf der angeschlossene, obligatorische Risikohinweis nicht fehlen. Dennoch sieht ChatGPT insbesondere Thug Life als ideal für einen potenziellen Hype für einen Meme-Coin.

Also haben wir den viralen Chatbot ChatGPT einmal gefragt, warum er denn Thug Life als vielversprechendes Thema für einen Meme-Coin erachtet – das war die Antwort:

Die vorhandene Fangemeinde, das Interesse an dem kulturellen Trend und auch die rebellische Haltung scheinen wie gemacht für einen Meme-Coin, der nachhaltiges Interesse im digitalen Währungsmarkt generieren möchte. Schließlich waren es immer diese mitreißerischen Themen, die auf Gemeinschaft und auch ein gutes Stück „Rebellentum“ setzen, die besonders starke Nachfrage generierten.

Auch das vorhandene Interesse in den ersten Stunden des Krypto-Presales wertet ChatGPT bullisch. Denn mit mittlerweile über 130.000 $ Raising Capital nach nur einem Tag Vorverkauf startet Thug Life fulminant:

„Wenn ein Meme-Coin nach einem erfolgreichen Presale gestartet wird und in den ersten 24 Stunden mehr als 5 % des anvisierten Kapitals eingesammelt hat, könnte dies ein Indikator für ein gewisses Interesse und Potenzial sein. Ein solcher Start könnte die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen und möglicherweise weitere Investitionen anregen.“

100x mit Thug Life? Darum scheint es möglich

Zweifelsohne sind Investoren, die auf eine Verhundertfachung des initialen Investments abzielen, ambitioniert. Denn 100x gibt es nicht an jeder Ecke. Dennoch zeigen uns mannigfaltige Beispiele aus der Vergangenheit, dass eine 100x Rendite mit Kryptowährungen zweifelsfrei möglich ist. Wie sieht es also bei Thug Life (THUG) aus? Schließlich stimmen einige Charakteristika frei nach ChatGPT schon einmal hoffnungsvoll.

Im Vorverkauf ist der Thug Life Token (THUG) zu einem Preis von 0,0007 $ erhältlich. Da 70 % aller Token im Presale verkauft werden und die angestrebte Hardcap bei gut 2 Millionen $ liegt, wird sich die Marktkapitalisierung im Anschluss auf weniger als 3 Millionen $ belaufen. Dies scheint doch ein vergleichsweise geringer Wert für einen Token, der auf einen zeitlosen Trend abzielt.

Bei einer 10x Rendite würde sich die Marktkapitalisierung nach der parabolischen Kursentwicklung auf knapp 30 Millionen $ belaufen. Auch derartige Werte sind nichts Ungewöhnliches und werden von zahlreichen Meme-Coins in schnellen Pumps erreicht.

Schaut man sich PEPE an, konnte dieser auf Pepe-the-Frog-basierende Meme-Coin zwischenzeitlich fast 2 Milliarden $ erreichen und hat aktuell noch eine Market Cap von 600 Millionen $.

Die Hälfte des Status quo würde somit für Thug Life genügen, um 100x zu begründen. Möglich scheint dies, wenn ein viraler Hype die Nachfrage anfacht – und wenn nicht dürften sich THUG-Halter wohl auch mit 10x, 20x oder sogar 50x zufriedengeben, wohlwissend, dass Risiko und Rendite eben miteinander korrelieren.

