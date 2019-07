Bitcoin im Alltag: Wie gut ist die Kryptowährung in unseren Alltag integriert?

Im zurückliegenden Halbjahr waren Krypto-Fans gut beraten, wenn sie ihre Coins nicht für Konsumzwecke ausgegeben haben, sondern an der steigenden Wertentwicklung partizipiert haben. Denn die Notierung des Bitcoin kletterte seit Januar von rund 3.500 US-Dollar auf bis zu 13.000 US-Dollar pro Coin. Krypto-Spekulanten, die in den zurückliegenden sechs Monaten den perfekten Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt erwischt haben, konnten somit Kursgewinne in Höhe von über 270 Prozent erzielen.

Bitcoin: Mehr als eine Spekulation?

Auch wenn sich mit der Spekulation rund um die Kryptowährung viel Geld verdienen lässt, ist dies nicht der Sinn hinter dieser Innovation. Denn eigentlich sollten Bitcoin und Co. dazu genutzt werden den täglichen Zahlungsverkehr der Menschen zu erleichtern. Damit der Bitcoin seinen spekulativen Ruf verliert und als allgemeingültiges Zahlungsmittel akzeptiert wird, hat Visa zusammen mit Coinbase, einer US-amerikanischen Handelsplattform für Kryptowährungen, seit April eine eigene Kreditkarte auf den Markt gebracht. Diese stand zu diesem Zeitpunkt jedoch nur für die Nutzung in Großbritannien zur Verfügung.

Visa launched Coinbase-Card für Deutschland

Laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNBC soll die Nutzung dieser Krypto-Kreditkarte nun aber auch in Spanien, Deutschland, Frankreich, Italien, Irland und den Niederlanden möglich sein. Mit dieser Kreditkarte können Kunden nun ihre persönlichen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Litecoin sowohl online, als auch in physischen Geschäften ausgeben. Dafür muss das jeweilige Geschäft natürlich aber auch ein Kooperationspartner von Visa sein.

Die Coinbase-Kreditkarten sind darüber hinaus mit einer mobilen App, die sowohl auf Android- als auch auf iOS -Geräten verfügbar ist, verbunden. Über diese App kann der Kunde, vor jeder Transaktion, auswählen, mit welcher Kryptowährung er seinen Einkauf bezahlen möchte. Allerdings überweist der Einkäufer seine Krypto-Coins nicht direkt an den jeweiligen Händler. Stattdessen werden die Digitalwährungen zurück in die jeweilige Fiat-Währung umgewandelt und überwiesen. Dementsprechend funktioniere die sogenannte Coinbase-Card wie eine herkömmliche Kreditkarte.

Gelingt Visa der Anstoß zur Massenadaption?

Die Kooperation zwischen Visa und Coinbase dürfte vor allem die Fans der Digitalwährungsszene freuen, da es nun für Jedermann möglich ist, fast überall, mit Krypto-Coins zu bezahlen. Ob und wie sich die Krypto-Kreditkarte in Deutschland und Europa durchsetzt, wird die Zeit zeigen. In Form einer klassischen Kreditkarte lassen sich die Digitalwährungen jedoch wunderbar in den Alltag der Verbraucher integrieren. Dementsprechend sollte der Bitcoin noch längst nicht abgeschrieben werden.



Pierre Bonnet / finanzen.net

