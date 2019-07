JPMorgan Kryptowährung: Stable Coin "JPM Coin" kommt noch dieses Jahr in die Testphase

Im Februar hatte JPMorgan sein Stable-Coin-Projekt bereits vorgestellt. Nun nimmt das Projekt Gestalt an - das Interesse scheint groß.

Testphase für JPM Coin

Die größte Bank der USA, JPMorgan Chase, will bis Ende 2019 ihre eigene Kryptowährung herausbringen. Laut der US-amerikanischen Bank, habe der "JPM Coin" das Potenzial, Finanztransaktionen wie konzerninterne Überweisungen und Anleihengeschäfte zu vereinfachen. Die neue Währung soll zunächst mit ausgewählten Kunden getestet werden. Für den Startschuss der Testphase fehlt bislang jedoch die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden der Bank.

Cyberwährung nur für Großkunden

CNBC zufolge bewegt JPMorgan jeden Tag mehr als sechs Billionen US-Dollar um die ganze Welt und hat mit dem JPM Coin einen Weg gefunden, weltweite Transaktionen für Großkunden zu erleichtern. JPM-Kunden in den USA, Japan und Europa haben bereits Interesse an einer Möglichkeit gezeigt, Wertpapier- und Bond-Transaktionen zu beschleunigen. Jedoch wird der JPM Coin keine Cyberwährung im herkömmlichen Sinne. Die Technologie soll ausschließlich der internen Zahlungsabwicklung dienen und die Coins werden nicht im freien Handel verfügbar sein. Der JPM Coin ist als sogenannter Stable Coin angedacht, ist fest an den Dollar gebunden und kann auch immer wieder gegen diesen eingetauscht werden.

Großes Interesse an neuer Kryptowährung

Umar Farooq, der Leiter der Abteilung Digital Treasury Services und Blockchain, äußerte zuletzt eine positive Haltung gegenüber der Blockchain-Technologie und erklärte, dass auch die JPMorgan-Kunden ein großes Interesse an den Vorteilen des Stable Coin-Projektes gezeigt haben. Der JPM-Geschäftsführer für globale Marktstrategie erklärte außerdem, dass sich der Branche der Kryptowährungen, aufgrund von institutionellen Investoren, seit dem Jahr 2017 zum Positiven verändert habe.

