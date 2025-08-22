Ethereum Kurs Prognose: Erst der Anfang

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Manchmal reicht ein einziger Satz, um die Stimmung am Kryptomarkt komplett zu drehen. Noch bis zum frühen Nachmittag dominierten Sorgen um weiter fallende Kurse, dann sorgte Fed-Chef Jerome Powell für eine Überraschung. In seiner Rede machte er deutlich, dass das Inflationsziel von 2 % nicht mehr oberste Priorität habe. Stattdessen rückt nun die Stabilisierung des Arbeitsmarktes in den Vordergrund. Damit stellte er Zinssenkungen ab September in Aussicht. Ein Signal, das die Kurse explosionsartig nach oben getrieben hat. Besonders Ethereum geht dabei mit einem Plus von 15 % durch die Decke.

Die Rallye geht weiter

Die Unsicherheit der letzten Tage hat einmal mehr gezeigt, wie schnell sich Stimmung im Kryptomarkt drehe kann.. Kaum setzte der Abwärtstrend ein, wurden schon düstere Szenarien prognostiziert. Von einem Bitcoin-Absturz auf 90.000 Dollar war die Rede, während Ethereum angeblich noch einmal unter die 4.000-Dollar-Marke fallen sollte. Doch diese Vorhersagen haben sich als überzogen herausgestellt. Stattdessen bestätigt sich die Einschätzung einiger weniger Analysten, die schon vorher betont hatten, dass die Rallye noch nicht vorbei ist, wie etwa der Experte von Rundumbitcoin.

Wer lediglich auf kurzfristige Chartmuster schaut, konnte leicht zu falschen Schlüssen kommen. Die fundamentalen Daten hingegen sprechen seit Wochen eine klare Sprache. Große Kapitalzuflüsse, institutionelles Interesse und die Aussicht auf sinkende Zinsen. Für Ethereum könnte dies erst der Beginn einer größeren Bewegung sein. Wer jetzt vorschnell Gewinne realisiert, könnte sich am Ende ärgern, einen Teil der Rallye verpasst zu haben.

Ethereum vor einer neuen Ära

Während sich viele Anleger noch scheuen, nahe am Allzeithoch einzusteigen, sehen immer mehr Experten Ethereum schon bald im fünfstelligen Bereich. Arthur Hayes rechnet mit 20.000 Dollar im laufenden Bullrun, während Tom Lee sogar Kursziele von bis zu 80.000 Dollar nennt. Besonders bemerkenswert ist, dass Lee mit BitMine selbst einer der größten Ethereum-Aufkäufer ist. Zusammen mit SharpLink hält das Unternehmen mittlerweile ETH-Bestände im zweistelligen Milliardenbereich.

Doch Ethereum ist nicht der einzige Coin, der derzeit extrem gefragt ist. Auch Bitcoin Hyper ($HYPER) rückt zunehmend in den Fokus der Investoren. Viele Analysten sehen hier ein Kurspotenzial, das sogar weit über den Möglichkeiten von Ethereum liegt.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bitcoin Hyper begeistert Anleger

Bitcoin Hyper ist ein neuer Coin, bei dem Anleger derzeit noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein. $HYPER wird derzeit nämlich noch im Vorverkauf angeboten und hat innerhalb kürzester Zeit über 11 Millionen Dollar umgesetzt. Die hohe Nachfrage hat auch gute Gründe. Der neue Coin bringt eine Layer-2-Lösung auf Solana-Basis und macht damit DeFi-Funktionen für Bitcoin-Anleger nutzbar. Nutzer können ihre BTC in Zukunft staken, verleihen oder in DeFi-Protokollen einsetzen und so zusätzliche Renditen generieren.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Für viele Investoren ist das eine historische Chance. Zum einen wegen der Technologie, zum anderen wegen des frühen Einstiegs. $HYPER wird während des Vorverkaus zum günstigen Fixpreis verkauft, der bis zum Börsenstart mehrfach angehoben wird. Frühe Käufer profitieren so bereits von den ersten Buchgewinnen. Nach dem Launch halten Experten einen Kursanstieg um mehr als das 20-fache für möglich, wenn sich die neue Blockchain als Standardlösung für Bitcoin DeFi durchsetzt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.