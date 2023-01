Ethereum Kurs Prognose: Glauben Sie nicht alles, was Sie lesen! Warum Emotionen die Prognosen beeinflussen!

Zwischen Angst und Gier bewegen sich irgendwo die Krypto Kurs Prognosen der zahlreichen selbsternannten Experten und Analysten. Eine echte, also genaue, Preisvorhersage kann nicht getroffen werden, und zwar von niemandem! Unabhängig davon, wie viele relevante Indikatoren oder Chartanalysen verwendet werden, scheitert die Technik genau an dieser Stelle und das gilt auch für Kryptowährungen.

Eine Ethereum Kurs Prognose ist als eher ein Blick in die Zukunft. Seriöse Anbieter verwenden wenigstens relevante historische Daten, um Trends für eine möglichst genaue Vorhersage identifizieren zu können. Aber viele Inhalte im Internet entbehren jeglichem Verständnis einer realen Recherche mit Aussagekraft.

Doch wie kann eine Ethereum Kurs Prognose erstellt werden, um Kunden und Anleger über mögliche Kauf- und Verkaufssignale zu informieren und beim Krypto-Trading zu unterstützen? Wir wagen einen anderen Ansatz, um Aussagen zur Zukunft der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung zu erstellen.

Bitcoin liegt irgendwo zwischen null und 100.000 Euro

Bitcoin ist wie der Elektromotor für die Autoindustrie. Sag sagte Philipp Sander im August 2017 in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. Damals lag der Preis des Bitcoin bei 3.750 Euro, heute ist sein Kurs bei 21.191,47 Euro. Vielleicht hat Professor Sandner schon früh das Potenzial von Kryptowährungen und Blockchain erkannt. Oder einfach nur ins Blaue geraten, um eigene Geschäfte zu forcieren. Schließlich gründete er ebenfalls 2017 das Blockchain Center der Frankfurt School of Finance und Management.

Manche Leute sagen, der Bitcoin ist eine neue digitale Weltwährung, ein Zahlungssystem. Andere sehen in ihm eine Fintech-Firma, eine Art Finanz-Start-up. Wieder andere bezeichnen ihn als eine Art Rohstoff, wie etwa Gold. Je nachdem mit welcher Analogie man startet, landet man in zehn Jahren bei einem Wert zwischen null und 100.000 Euro. Prof. Philipp Sander, Quelle

Mit dieser Prognose kann man (fast) nicht falsch liegen und es macht keinen Sinn solchen Preisprognosen zu vertrauen, das gilt auch für die Ethereum Kurs Prognose. Genau wie für Bitcoin, der ersten und bis heute erfolgreichsten Kryptowährung, kann es für kein Assets eine genaue Vorhersage über den weiteren Preis geben. Prognosen wie die, dass sich Kryptowährungen in den nächsten zwölf Monaten deutlich besser entwickeln werden als Aktien sind genauso schwammig, aber vielleicht näher an der Wahrheit dran.

Alle Ethereum Kurs Prognosen sind irgendwie richtig

Angst und Gier sind zwei starke Emotionen. Nicht umsonst ist einer der relevanten Indikatoren der Fear & Gear Index, der sich auch auf den Kurs von Kryptowährungen anwenden lässt.

Jede Ethereum Kurs Prognose bewegt sich zwischen zwei starken menschlichen Gefühlen, schließlich möchten die Verfasser, dass entweder möglichst viele Menschen ihre Inhalte lesen, ihre Videos anschauen, ihre Kurse kaufen oder ihrem Rat folgend in ein bestimmtes Asset investieren.

Sind Ethereum Kurs Prognosen unseriös, wenn sie sich dieser Taktik bedienen? Die großen technischen Umbrüche in der Geschichte der Menschheit waren immer auch von großen Gefühlen begleitet.

Nehmen wir als Beispiel die Entwicklung der Mikrowelle. Ihre ersten Serienfertigungen waren nicht sehr beliebt, da es die weit verbreitete Meinung von Wissenschaftlern gab, dass sich unter dem Einfluss von Wellen die molekulare Zusammensetzung von Produkten ändert, was zu onkologischen Erkrankungen führen kann.

Cholesterin wird in allen Lebensmitteln gebildet, die in Mikrowellengeräten gekocht werden. Quelle

Marktsättigung von Mikrowellengeräten von 1986 bis 2017; ​Quelle: GfK-Haushaltspanel ZVEI Zahlenspiegel​, Statistisches Bundesamt

Jede Coin Prognose bildet Marktstimmung ab

Zeiten ändern sich, mit ihnen die Menschen und die Technologien. Wer Aufmerksamkeit braucht, bedient sich der Gefühle der Leser und Zuschauer. Um Ethereum Kurs Prognosen zu erstellen, müssen Content Creator heute nur die Archive durchschauen und daraus neue Überschriften formieren. Irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich auch die Wahrheit. Wo genau, weiß allerdings niemand!

Die Welt online: Digitale Münzen haben keine Zukunft (2017)

Genau so wird Blockchain in einigen Jahren Geschäftsmodelle hervorbringen, von denen wir heute noch nichts ahnen, und diese werden unser Leben revolutionieren. Dass dann noch jemand von Bitcoin spricht, ist jedoch unwahrscheinlich.

Handelsblatt online: Warum die Welt Kryptowährungen braucht (2023)

Bitcoin und Co. sind nicht nur disruptiv und stehen für Innovationskraft, sie spielen auch eine wichtige Rolle als Korrektiv für unser krisengeplagtes Finanzsystem.

Vorhersagen wie die Ethereum Kurs Prognose gehen mit der Zeit und den aktuellen Stimmungen am Markt. Derzeit ist der Kryptomarkt von niedrigen Kursen und Krisen geprägt. Kleinste Lichtblicke auf den Kurscharts werden als Neubelebung des Assets bewertet. Geht der Kurs weiter runter, steht der Coin kurz vor dem Abgrund, zumindest sehen es viele der veröffentlichten Prognosen so.

2019 gab es einen Preis von über 6.000 USD für einen Bitcoin. Das Handelsblatt prognostizierte einen „Bitcoin-Neustart“.

Am 26. Februar 2022 ruft die ukrainische Regierung über Twitter zu Kryptospenden auf und akzeptiert Bitcoin, Ethereum oder Tether.

Ethereum Kurs Prognose: Die Wahrheit 2023

Der Fear and Greed Index versucht Emotionen an der Börse sichtbar zu machen. Die Börsenstimmung ist eine der wenigen relevanten Möglichkeiten, einen Stimmungsindikator statt verschiedener Charts für die Vorhersage einer Kursentwicklung zu verwenden. Aus diesem Indikator lassen sich eine Vielzahl von Rückschlüssen für Anlageentscheidungen und Strategien ableiten.

Ethereum Fear and Greed Index is 60. Greed

Current price: $1,612https://t.co/R2QiA4ubBlhttps://t.co/GPikqWEK7a pic.twitter.com/e3gamDMjc3 — Ethereum Fear and Greed Index (@EthereumFear) January 26, 2023

Der Index bewegt sich zwischen zwei extremen Emotionen, obwohl Emotionen eigentlich beim Trading nichts zu suchen haben. Und dennoch, sind es eben die Gefühle, die uns dazu verleiten, einem Vermögenswert zu trauen oder nicht. Die Menschen lassen sich gerne leiten und verwenden Indices, Leitlinien, Ratgeber, Anleitungen und auch Kurs Prognosen gerne als Wegweiser.

Ethereum Kurs Prognosen sollten vielmehr als Wegweiser verstanden werden und Anleger nicht davon ausgehen, dass sich die Aussagen vieler Webseiten tatsächlich auf relevante Daten und Fakten stützen.

Es wird Tage geben, da wird ETH weit unter seinem eigentlichen Wert gehandelt werden. Das könnten Sie als Kaufsignal interpretieren. Wenn aber ungezügelte Gier am Markt aufkommt, könnte ETH weit über dem Wert angeboten wird, den der Coin eigentlich haben sollte. Es könnte sich um ein Verkaufssignal handeln, werden einige Experten sagen.

Kauen Sie Ethereum, wenn andere Anleger ängstlich sind und verkaufen Sie Ihre ETH, wenn der Markt in Gier umschlägt. Es ist immer nur eine Momentaufnahme, die die derzeitige Stimmung unter Anlegern am Markt abbildet. Sie müssen für sich selbst entscheiden, ob Sie daraus eine Ethereum Kurs Prognose ablesen oder nicht.

Unsere Ethereum Prognose 2023: Irgendwo zwischen null und 100.000 Euro!

So gelingt Krypto Trading mit ETH

Fazit: Jede Ethereum Kurs Prognose bewegt sich zum Teil zwischen Wahrheit und Fantasie. Vorhersagen für Finanzmärkte bedienen sich aber häufig den einfachen Grundemotionen der Menschen, die mit Geld agieren, und zwar Angst und Gier. Daher haben wir den Schwerpunkt für unsere Ethereum Kurs Prognose auf den Fear and Geer Index gelegt und versucht zu erläutern, wie unterschiedlich Kursprognosen für Kryptowährungen und andere Assets ausfallen können. Niemand kann genau vorhersagen, wie sich der Markt bewegt oder wohin sich ein Wert entwickeln wird. Auch wir nicht!

Aber mit dieser Ethereum Kurs Prognose ist es möglich, viele Aussagen im Internet besser zu bewerten und eigene Schlüsse für das Trading mit Ethereum daraus abzuleiten. Nicht zuletzt ist C+Charge eine gute Möglichkeit, mit Ethereum zu traden oder ins Krypto Trading einzusteigen.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.