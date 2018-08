Britisches Pfund legt deutlich zu - Brexit-Aussagen von Barnier stützen

Die etwas gesunkene Furcht vor einem harten Brexit stützte das Pfund.

Die EU strebe mit Großbritannien ein Abkommen an, dass so eng wie nur möglich sein sollte, sagte der für den Brexit zuständige EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Nachmittag in Berlin. "Wir, wie auch die Staats- und Regierungschefs, die vom Europäischen Parlament unterstützt werden, sind bereit, eine Partnerschaft vorzuschlagen, die es noch nicht mit einem anderen Land gegeben hat." Barnier sagte jedoch nicht, dass ein Abkommen kurz vor dem Abschluss stehe.

Nach Einschätzung von Craig Erlam vom Devisenhandelshaus Oanda ist die EU bereit ihre harte Haltung zu bestimmten Themen abzumildern, um die Verhandlungen zu beschleunigen. Offenbar habe die Charmeoffensive von Premierministerin Theresa May in Europa im Sommer Wirkung gezeigt. Zuletzt war die Furcht an den Märkten vor einem Brexit ohne jegliches Abkommen gestiegen.

