Gala Games steigt wieder stark, während der Kryptomarkt fällt

Die Kryptowährung des Marktführers der GameFi-Plattformen ist heute trotz der Schwäche des restlichen Kryptomarktes um fast 19 % gestiegen. Dabei konnte der Coin in weniger als einem Monat um über 300 % gewinnen. Somit zählt GALA nun zu den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und ist derzeit noch auf Platz 6 der größten Gaming-Coins. Was zu dieser starken Rallye geführt hat und in nächster Zeit von Gala Games, Music und Film zu erwarten ist, soll der folgende Beitrag erörtern.

Gründe für den Kursanstieg von Gala Games

Bei Gala Games handelt es sich nicht nur um eine einfache Kryptowährung im Bereich des GameFi, sondern um eine dezentrale Multimedia-Plattform. Durch den diversifizierten Ansatz kann das Risiko des Investments reduziert sowie die Chance potenziert werden.

Zwar haben einige Investoren zu Beginn das größere Risiko durch die Aufspaltung nicht willkommen geheißen, jedoch könnte sich gerade dieses Konzept langfristig als äußert vorteilhaft auf das gesamte Projekt auswirken. Schließlich lassen sich die Medien über die einzelnen Kanäle interoperabel nutzen und somit die Urheberrechte wesentlich besser kontrollieren. Bei einer Durchsetzung könnte dies Gala Games eine bedeutende Marktstellung bescheren.

Ausbau des Sortiments von Spielen

Gala Games hat bereits 5 Spiele veröffentlicht und weitere 40 Titel in der Entwicklung. Zusätzliche 12 sollen noch in diesem Jahr gestartet werden. Von diesen sind 26 Spiele plattformübergreifend und 5 Bonafide-AAA-Games. Insgesamt werden dabei 22 verschiedene Genres abgedeckt, welches unter anderem MMORPG, Action RPG, Battle Royale, Sportspiele, Survival, Farming Sim, Business Sim, Shooter, Poker und ein Metaversum sind. Titel wie beispielsweise Superior sind auch auf der populären Gamingplattform von Steam gelistet.

Zudem hat Gala Games auch schon eine Vielzahl von Partnerschaften aufgebaut. Dazu gehören unter anderem Arctic 7, Fun Dog Studios, Gamedia, AMC, NBC/Universal, PokerGo und Skybound. Diese werden mit 300 Mio. US-Dollar unterstützt, von denen bereits die Hälfte ausgezahlt wurde. Außerdem hat Gala Games am 9. Januar Ember Entertainment inklusive mehr als 15 Spiele und 20 Mio. Downloads erworben. Dabei will das Gala-Team auch einen stärkeren Fokus auf Mobilegames legen.

7 Filmprojekte von Gala Games mit Hollywoodstars

Gala Film ist ein Streamingdienst mit Watch-and-Earn. Bereits jetzt werden 7 Filmtitel produziert, von denen 3 schon im Sommer dieses Jahres veröffentlicht werden sollen. Hinzu kommen weitere 10 Filme, welche im Jahr 2023 noch angekündigt werden sollen.

Dafür arbeitet das Projekt zusammen mit Hollywoodstars wie dem Wrestler „The Rock“, der mit bürgerlichem Namen Dwayne Johnson heißt. Hinzukommt der Schauspieler und Filmproduzent Mark Wahlberg, der unter anderem durch „Departed – Unter Feinden“ beim Golden Globe Award bekannt wurde. Zu den Produktionspartnern zählen die mehrfach für Filmpreise nominierten und teilweise ausgezeichnete Kooperationspartner „Stick Figure“, „Seven Bucks Productions“ und „Unrealistic Ideas“.

Gala Film arbeitet intensiv mit den wichtigsten Streaminganbietern zusammen, damit sie die Filme auch bei sich veröffentlichen. Dadurch dürfte die Kryptowährung auch eine größere Aufmerksamkeit genießen, welche wiederum zu neuen Nutzern für das Angebot an Spielen, Filmen und Musik führen könnte. Innerhalb der nächsten 6 Monate soll schon der vollständige Launch von Gala Film stattfinden.

Besonders interessant ist auch, dass sich Gala Film ebenfalls intensiver mit dem Bereich des immersiven Contents auseinandersetzen will. Dabei wollen sie Inhalte schaffen, welche die Nutzer lieben und gerne ein Teil von ihnen sind. Es sollen auch die Hindernisse für neue Talente reduziert, die Reichweite von Produzenten vergrößert und die Vorteile von Content-Besitz aufzeigt werden.

Gala Games setzt neue Maßstäbe für die Musikbranche

Anstelle von einfachen Streamingservices möchte Gala Games einen Schritt weiter gehen und die Musik in das nächste Zeitalter führen. In diesem Zusammenhang soll man einen tieferen Einblick in die Musik erhalten sowie mehr über den Song oder die Band lernen.

Zudem könnten Verpflichtungen der Musiker geboten werden, welche sie kontinuierlich neue Werte für ihre Fangemeinde erschaffen lassen. Außerdem könnten erwiesene Fans die Chance auf ein Backstage-Treffen mit einer Band erhalten. Weiter noch sind exklusive Videos von Konzerten, B-Rollen-Aufnahmen, Akustikversionen und mehr möglich.

Bisher haben bereits 32 Künstler über 150 Lieder auf der Plattform veröffentlicht. Zu ihnen zählen unter anderem Ice Cube, Snoop Dogg und Trizz. Der Launch der Plattform soll in Q1 von 2023 stattfinden, wobei das Zieldatum der 28. März sein soll. Die Token werden dann an die Künstler basierend auf der Popularität vergütet. Zudem gibt es ein Fan-Erlebnis-Geschäft, in welchem exklusive Inhalte, Angebote und mehr geboten werden.

Im aktuellen Jahr sollen die Partnerschaften ausgebaut und KPIs verbessert werden. Ebenso soll sich stärker auf den internationalen Märkten positioniert werden. Weiter noch plant das Team alle Gala-Angeboten wie Spielen, Musik, Filmen und VOX als Cross-Content anzubieten.

Steigerung der Nachfrage durch viele Burnings und $GALA als Hauptwährung

Über dies hat Gala Games auf Twitter eine Umfrage bezüglich eines möglichen Burnings durchgeführt. Dabei wurde gefragt, ob die Einkäufe mit den GALA-Token vollständig verbrannt werden sollen. Durch die mehrheitliche Abstimmung mit „Ja“ wird dies nun in Q1 von 2023 stattfinden.

Die Erstellung von In-Game-Währungen soll an die Vernichtung von Gala-Token gekoppelt werden. Durch die Reduktion des Angebots und die Festlegung von $GALA als Hauptwährung für alle Spiele sollte wiederum der Preis steigen.

Diese neugeschaffenen Coins sollen dabei „Gems“ beziehungsweise Diamanten heißen. Auf diese Weise können die Spiele wesentlich leichter in das Gala-Ökosystem integriert werden. Die innerhalb der Spiele erworbenen Diamanten sind aber nicht austauschbar, können aber an eine Burningadresse gesendet werden. Zudem sollen diese ebenso als Einführungsbelohnungen vergütet werden, damit die Nutzer die vollen Blockchainerfahrung austesten. Die Anwender können sie aber auch verwenden, um sich neue Spielobjekte zu kaufen.

Verbesserung der Kommunikation

Zudem möchte Gala Games auch noch transparenter arbeiten. Dafür sollen die Verbesserungen und neuen Spiele besser bekannt gegeben werden. So sind für jedes Spiel auch eigene Roadmaps geplant. Diese Informationen sollen zudem stärker über die Medienkanäle von Gala Games verbreitet werden.

Kursprognose für Gala Games, Film, Music und VOX

Gala Games hat innerhalb der vergangenen 24 Stunden eine Zunahme des Handelsvolumens um über 329 % erfahren. Am heutigen Tage ist der Coin im Hoch um fast 19 % angestiegen und zeigt noch immer einen intakten Aufwärtstrend. Aber auch gegenüber anderen Kryptowährungen konnte sich $GALA besonders gut halten, so hat der Token im Vergleich zum Bitcoin an Wert gewonnen sowie sich zu einem der Top-Performer innerhalb der letzten Wochen entwickelt.

Sollten die makroökonomischen Trends im Zusammenhang mit der Gewinnrezession während der Berichtssaison die Kryptomärkte ebenfalls durch die Korrelation negativ beeinflussen, so liegen die nächsten Unterstützungsbereiche bei 0,04528, 0,03989, 0,03344 und 0,02435 US-Dollar.

Allerdings zeigt sich Gala Games derzeit besonders resilient und kann sogar Stärker beweisen, während der Großteil der anderen Coins gerade rote Zahlen schreibt. Durch das kontinuierliche Burning könnten auch leicht bei Kursanstiegen die nächsten Widerstände bei 0,05864, 0,06885, 0,08374 und 0,09035 US-Dollar getestet werden.

Eine weitere aufstrebende Gamingplattform im P2E-Bereich stellt gerade Meta Master Guild dar. Denn im Unterschied zu Gala Games hat sie sich vollständig auf die besonders chancenreichen Mobilegames konzentriert. Schließlich lassen sich diese wesentlich schneller und günstiger entwickeln und verzeichnen ein starkes Wachstum bei einer hohen Penetrationsrate sowie attraktivsten Margen. Durch die Ausrichtung als Plattform können zudem weitere Ressourcen gespart werden. Zudem wird das Risiko durch die Diversifikation verringert und die Chance durch das größere Sortiment potenziert. Bereits zu Beginn des Projekts konnte das Team schon einige Kooperationspartner von sich überzeugen und im Vorverkauf hohe Absätze in kurzer Zeit erzielt werden.

