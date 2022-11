In das Metaverse investieren - wie man in das Metaverse investieren kann

Von Unternehmen wie Meta, über Virtual-Reality-Headsets bis hin zu neuen Metaverse Kryptowährungen und nicht fungiblen Token-Marktplätzen ? die Möglichkeiten, in das Metaverse zu investieren, sind breit gefächert. Wie bei jeder neuen Technologie gibt es jedoch viele bekannte und unbekannte Risiken für potenzielle Investoren.

Dieser Artikel definiert das Metaverse, erklärt die wichtigsten Möglichkeiten, darin zu investieren, und erklärt, warum das Metaverse einer der größten Trends der nächsten Jahrzehnte sein könnte.

Was ist das Metaverse?

Das Metaverse ist eine virtuelle Umgebung, in der Menschen sich mittels Avataren verbinden, interagieren und Geschäfte tätigen können. Diese Konvergenz der digitalen und physischen Welt stammt aus dem Griechischen „meta“, was jenseits oder danach und „Vers“ was Universum bedeutet.

Es gibt zwei Hauptformen des Metaverses. Virtuelle Realität stellt eine künstliche Realität typischerweise über ein VR-Headset bereit. Es übernimmt das Sichtfeld eines Benutzers, um ein immersives Erlebnis zu bieten. Immersive Erfahrungen umfassen Audio- und Positionsverfolgung des Körpers, um die Bewegung von Körperteilen wie den Händen zu ermöglichen, um mit der virtuellen Umgebung zu interagieren.

Augmented Reality ist weniger immersiv als VR. Es fügt der realen Welt über eine Art Linse virtuelle Überlagerungen hinzu. Nutzer können in AR weiterhin mit ihrer realen Umgebung interagieren.

Wie man in die Metaverse investiert

Es gibt zwei primäre Möglichkeiten, in das Metaverse zu investieren, indirekt durch den Kauf von Aktien von Unternehmen, die in die Metaverse investieren oder direkt durch den Kauf von Vermögenswerten innerhalb des Metaverse.

Indirekte Investitionen in das Metaverse

Es gibt viele verschiedene Arten von Unternehmen, die am Metaverse beteiligt sind, wodurch indirekten Investoren reichlich Gelegenheit geboten wird.

Tech-Giganten wie Alphabet, Amazon, Meta (ehemals Facebook) und Microsoft investieren stark in die Erstellung ihrer eigenen Metaverse-Plattformen.

Alphabet: Die Muttergesellschaft von Google steckt Millionen von Dollar in die Entwicklung von Web3.0, der nächsten Generation von World-Wide-Web-Technologien, welche die Infrastruktur des Metaverse bilden werden.

Meta: Der Social-Media-Riese hat Meta Horizon Worlds entwickelt und eingeführt, das als virtuelles, immersives soziales Universum bezeichnet wird, in dem Nutzer die von Meta-Entwicklern geschaffenen digitalen Welten erkunden oder ihre eigenen erstellen können.

Microsoft: Microsoft hat Azure Digital Twins eingeführt, dass seinen Nutzern die Möglichkeit bietet, eine digitale Darstellung realer Dinge, Orte, Geschäftsprozesse und Personen zu erstellen.

Spieleplattformen standen an der Spitze des Metaverse und zogen Millionen treuer Fans an, noch bevor das Metaverse an Bedeutung gewann, indem sie immersive Spielerlebnisse boten.

Activision Blizzard: Ist seit mehr als einem Jahrzehnt in der Gaming-Branche aktiv. Es hat seine Plattform erfolgreich monetarisiert. Das von Microsoft vorgeschlagene 68,7-Milliarden-Dollar-Angebot zur Übernahme von Activision Blizzard steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Roblox: Betreibt eine Online-Unterhaltungsplattform, die es ermöglicht, Freunde zu finden, Erfahrungen auszutauschen, Verbindungen über gemeinsame Interessen aufzubauen und sich auf digitale Expeditionen zu begeben. Das Unternehmen bietet auch Roblox Studio an, ein kostenloses Tool-Set, mit dem Entwickler 3D-Welten erstellen, veröffentlichen und betreiben können.

Tencent: Eigentümer der Messaging-Plattform WeChat, ist über seine Tochtergesellschaft Epic Games am Metaverse beteiligt. Epic Games entwickelte Fortnite, eines der beliebtesten Online-Videospiele aller Zeiten. Die Plattform hat sich um Fortnite Creative weiterentwickelt, mit dem Benutzer ihre eigenen Avatare und Welten erstellen können.

Allgemein gilt, dass Chiphersteller angesichts der enormen Rechenleistung, die zur Unterstützung immersiver digitaler Erlebnisse erforderlich ist, von der Entwicklung des Metaversums profitieren werden. Welche Chiphersteller sich durchsetzen werden, ist offen.

Nvidia: Investiert aggressiv in das Metaverse mit seinem Flaggschiffprodukt Nvidia Omniverse, einer Plattform, welche die Echtzeitbeschleunigung komplexer 3D-Workflows und neue Möglichkeiten zur Visualisierung, Simulation und Codierung ermöglicht.

Qualcomm: Hat Anfang dieses Jahres einen Metaverse-Fonds in Höhe von 100 Millionen US-Dollar aufgelegt, um strategische Investitionen in Mixed-Reality-Unternehmen und -Entwickler zu tätigen. Das Unternehmen plant der führende Anbieter von Metaverse-Hardware für immersive Erlebnisse zu werden, wie VR-Headsets, AR-Brillen und holografische Projektoren.

Direkte Investitionen in das Metaverse

Inzwischen gibt es auch immer mehr Möglichkeiten für direkte Investitionen in das Metaverse.

Virtuelle Grundstücke: Der Kauf von virtuellem Land erfordert die Auswahl einer Metaverse-Plattform und die Einrichtung eines Kontos dort. Zwei der aktuell beliebtesten sind Sandbox und Decentraland. Sandbox ist ein dezentralisiertes Gaming-Metaverse, das auf Ethereum aufgebaut ist und in dem Spieler simulierte Häuser kaufen oder mieten können. Decentraland verwendet ebenfalls die Ethereum-Blockchain, um seine virtuelle Umgebung zu betreiben. In Decentraland können Kunden ihre generierten Inhalte entwickeln, erkunden und davon profitieren. Beim Kauf von Land in einem Metaverse erhalten die Benutzer eine NFT als Nachweis für den Kauf des Vermögenswerts.

Kryptowährungen: Krypto ist die Währung der Wahl, um alles im Metaverse zu kaufen, einschließlich NFTs, und einige der beliebtesten sind RIA von Calvaria, MANA von Decentraland, SAND von The Sandbox und AXS von Axie Infinity.

NFTs: Dies sind Eigentumsrechte des Käufers für Kunstwerke, digitale Sammlerstücke und Musik im Metaverse. Bekannte Marken wie Gucci und Adidas sowie Auktionshäuser wie Sotheby’s verkaufen bereits Vermögenswerte im Metaverse auf der Grundlage von NFTs.

Das beste Metaverse Investment

Ein direktes Investment bietet häufig die besten Renditen für aufstrebende Technologien. Infolgedessen sind Kryptowährungen eines der besten Investmentvehikel für das Metaverse.

Insbesondere immersives Metaverse Blockchain-Gaming erlebt ein kometenhaftes Wachstum. Bei so viel Potenzial in dem aufstrebenden Teilsektor werden derzeit mehrere gewagte Projekte gestartet. Eines davon ist Calvaria, ein digitales Metaverse NFT-Sammelkartenspiel.

Calvaria: Duels of Eternity ist eine Blockchain-Gaming-Plattform, die auf dem Kryptomarkt sehr beliebt geworden ist. Das Spiel kombiniert mehrere beliebte Web3-Konzepte, die von nicht fungiblen Token (NFTs) bis hin zum Metaverse reichen.

Mithilfe von Gamification-Mechanismen bietet Calvaria ein immersives und spannendes Kartenspiel. Ein weiterer entscheidender Bereich ist die Menge an Optionen, die Spieler haben. Calvaria bietet ein Play-to-Earn-Modus indem Benutzer mit mehreren Vergünstigungen und Vorteilen belohnt werden. Spieler werden mit dem nativen RIA-Token für die Zeit belohnt, die sie mit dem Spiel verbracht haben.

Neben dem Gewinn von Gebühren aus Karten-Verkäufen, Wetten auf Turniere und sogar Werbe- und Stipendienmöglichkeiten ermöglicht dieser Modus den Spielern, Geld beim Spielen zu verdienen.

Zusätzlich zu seinem P2E-Modus bietet Calvaria einen Free-to-Play-Modus (F2P) an. Der F2P-Modus richtet sich an Spieler, denen es entweder an Krypto-Kenntnissen mangelt oder die keine Schnittstelle zu Blockchain-basierten Assets haben möchten. Diese Spieler erhalten dennoch die Möglichkeit, dieses neue spannende Metaverse Game zu spielen. Dadurch erhöht dieses Metaverse Projekt seine Chancen, in Zukunft eine große Spielerbasis aufzubauen.

In Anbetracht des begrenzten Angebots und ihrer einzigartigen Eigenschaften sind Calvaria-Karten von Natur aus wertvoll, da es sich um nicht fungible Token (NFTs) handelt.

Der native RIA-Token hat nach seinem bereits sehr erfolgreichen Vorverkauf ebenfalls positive Ergebnisse erzielt. Derzeit befindet sich das Projekt nach Abschluss von drei Phasen in der vierten Vorverkaufsphase. Das Projekt hat bereits 1,8 Millionen Dollar an Investitionen von Blockchain-Spielliebhabern und Früh-Investoren gesammelt.

In dieser Vorverkaufsphase können Anleger den RIA-Token zu einem aktuellen Wert von 0,05 USD, einem wahren Schnäppchenpreis, erwerben. Wer also in das Metaverse investieren möchte, sollte sich den Calvaria Vorverkauf einmal genauer ansehen.

