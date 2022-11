In NFTs investieren: Das musst du über die Anlageklasse der Zukunft wissen

2021 lag investieren in NFTs voll im Trend: Die neue Anlageklasse der Non-Fungible Tokens konnte Anleger im Sturm für sich einnehmen und manche von ihnen über Nacht zum Millionär machen. Dabei dienen NFTs als digitaler Eigentumsnachweis, sodass Grafiken, Bilder, Videos und ähnliche digitale Kunst zum ersten Mal einem konkreten Besitzer zugewiesen werden können.

Während 2022 der Hype erstmal abflacht ? schließlich befinden sich die Krypto-Märkte bereits seit Mai in einem Bärenmarkt ? kommen dennoch regelmäßig neue NFTs auf den Markt. Dazu gehören einige neue Projekte, die ihren Anlegern die Chance auf Top-Rendite bieten.

Doch was genau sind NFTs? Was gehört zum Investieren in NFTs dazu? Wo kann man in NFTs investieren? Wie läuft der Kauf ab und welche Faktoren können den Wert eines NFTs beeinflussen? Wir bieten einen umfassenden Ratgeber zum Investieren in NFTs, der alle diese Fragen beantwortet. So kannst du entscheiden, ob sich NFTs für dich als Anlageklasse lohnen und ob du sie in dein persönliches Portfolio aufnehmen möchtest.

Was sind NFTs?

NFTs sind einzigartige, digitale Vermögenswerte, die auf der Blockchain gespeichert werden. Die Abkürzung NFT steht für Non-Fungible Token. Nicht fungibel bedeutet, dass es sich um einen Gegenstand handelt, der nicht austauschbar ist.

So können zum Beispiel bei Kryptowährungen und auch bei FIAT-Geld einzelne Münzen gegen andere Münzen ausgetauscht werden. Dennoch bleibt in diesem Fall der Wert der Münze erhalten, da diese eben fungibel, also austauschbar, sind.

Bei NFTs ist dies anders: Zwar werden NFTs oft in Kollektionen von 10.000 Stück veröffentlicht. Und dennoch ist jeder NFT ein Unikat und unterscheidet sich von den anderen NFTs der Kollektion. Wie genau der Unterschied aussieht, ist dabei von NFT zu NFT unterschiedlich.

Investieren in NFTS: Ein Überblick

NFTs sind nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt. So gut wie jede digitale Datei kann also in einen NFT verwandelt werden, unabhängig davon, ob es sich um Bilder, Fotos, Videos oder Audio-Dateien handelt.

Momentan werden bevorzugt Bilder, Avatare, Videos, Sammelkarten, virtuelle Grundstücke sowie Charaktere aus beliebten Blockchain Spielen als NFTs abgebildet und gehandelt.

Revolutionär sind NFTs unter anderem, da sie es als fälschungssichere digitale Eigentumszertifikate plötzlich möglich machen, digitale Kunst zu besitzen. Außerdem können die Künstler so am Weiterverkauf ihrer Werke beteiligt werden. So kann der NFT so programmiert werden, dass bei jedem Verkauf ein bestimmter Prozentsatz des Preises automatisch an den Künstler zurückfließt.

Durch diese Möglichkeit, Smart Contracts mit NFTs zu kombinieren entwickeln sich die Einsatzmöglichkeiten über die Kunstbranche hinaus: Auch Gaming, Marketing, Finanzdienstleistungen, Sport etc. stehen plötzlich offen. Bereits heute gibt es NFTs, die nicht nur als Avatar, sondern auch als Eintrittskarte zu exklusiven Events dienen.

Auch der komplette Play-2-Earn Markt der Blockchain Spiele ist um das Konzept von NFTs herum aufgebaut. Hier gibt es die Charaktere innerhalb der Spiele ? Hunde, Katzen, Haustiere, Monster und ähnliches ? alle in Form von NFTs zu kaufen. Durch Interaktionen innerhalb des Spiels können die Spieler nicht nur Geld verdienen, sondern auch zusätzliche NFTs erzeugen und verkaufen.

Der Markt für Sammelkarten wechselt inzwischen ebenfalls ins Digitale: Über die Plattform Sorare können beispielsweise digitale Sammelkarten von Profi-Spielern in verschiedenen Seltenheitsstufen gekauft werden. Doch da hört es nicht auf: Die Spieler können sich aus ihren Karten ein eigenes Team zusammenstellen und dieses an Wettbewerben teilnehmen lassen.

Wo kann man in NFTs investieren?

NFTs können einfach über einen NFT Marktplatz gekauft werden. Das ist eine Plattform oder App, die rein auf den Handel mit NFTs ausgelegt ist.

Deren Funktionsweise ist recht einfach: Die Nutzer melden sich mit einem Web3-Wallet bei einem NFT Marktplatz an und können über das Krypto-Guthaben in ihrem Wallet NFTs kaufen. Die NFTs werden anschließend in das Wallet des Nutzers übertragen und können dort aufbewahrt werden.

Künstler können diese Plattformen nutzen, um NFTs einzeln oder als Teil einer Kollektion zu erstellen. Die Transaktion selbst wird über Smart Contracts abgewickelt, sodass sich die Künstler nicht um den technischen Teil kümmern müssen. Allerdings erhebt der NFT Marktplatz dafür eine Provisionsgebühr für die Nutzung, die zwischen 1% und 20% des Kaufpreises liegen kann.

Es gibt verschiedene dieser NFT Markplätzen, die häufig wieder einen speziellen Fokus haben oder nur NFTs einer bestimmten Blockchain führen. Einige der bekanntesten Handelsplätze stellen wir hier vor: Wie ist die Auswahl und welche Art von NFTs gibt es dort zu kaufen? Was für Gebühren fallen pro Transaktion an? Wie einfach ist es, sich auf der Plattform zurecht zu finden und sie zu bedienen?

Crypto.com

Crypto.com gehört zu den größten und beliebtesten Krypto-Börsen der Welt. Doch hier können nicht nur Coins und Token gehandelt werden: Crypto.com hat sein Portfolio erweitert und um einen NFT Marktplatz ergänzt. So können die Kunden ihre Kryptowährungen und NFTs aus einer Hand bekommen.

Dabei ist Crypto.com übersichtlich gestaltet, auf Nutzerfreundlichkeit ausgerichtet und kann daher einfach bedient werden. Der NFT Marktplatz überzeugt außerdem durch sein großes Sortiment. Von anderen NFT Handelsplätzen abheben kann er sich hier durch seinen klaren Sport-Fokus: Crypto.com ist bekannt für Partnerschaften mit berühmten Sportmarken wie UFC oder der Formel 1. Und auch bei seinen NFTs ist das ein oder andere Schnäppchen aus diesem Bereich zu holen.

Für Transaktionen fallen bei Crypto.com Kosten in Höhe von 1,99% des Preises an. Zahlungen sind neben ETH und BTC auch via Kreditkarte möglich. Außerdem benötigen die Nutzer einen Crypto.com und müssen sichergehen, dass sie eine ausreichende Menge der entsprechenden Kryptowährung in ihren Wallet haben.

Opensea

2017 wurde Opensea als erster NFT Marktplatz der Welt eröffnet. Auch heute noch handelt es sich bei dieser Plattform um den weltweit größten Handelsplatz für NFTs: 2021 wurde über Opensea 88% des gesamten Handelsvolumens an NFTs abgewickelt.

Opensea basiert auf der Ethereum Blockchain, hat inzwischen jedoch auch die Ethereum Layer-2-Scaling-Solution Polygon. Dennoch fallen damit im Vergleich zu anderen Plattformen verhältnismäßig hohe Gebühren an.

Gehandelt werden können Bilder, Grafiken, Audio-Dateien, Video, In-Game Items aus Blockchain Spielen, Grundstücke in virtuellen Welten (Stichwort: Metaverse) und sogar Blockchain-Domains.

Auf Opensea ist es einfach und kostenlos, eigene NFTs zu erstellen. Ausschließlich auf den Verkauf der NFTs fallen Gebühren in Höhe von 2,5% des Preises an. Bezahlen können die Nutzer auf Opensea ihre NFTS mit ETH, DAI und mit Kreditkarte. Ein Benutzerkonto ist dafür nicht nötig: Nutzer verbinden ihr Web3-Wallet mit Opensea und wickeln so die Transaktion ab.

Binance NFT

Auch die Binance, die weltgrößte Krypto-Börse, hat inzwischen einen NFT Marktplatz entwickelt. Dieser basiert auf der Binance Smart Chain (BSC) und damit auf der eigenen Blockchain von Binance. Sowohl die Binance Smart Chain als auch der NFT Marktplatz von Binance können durch besonders niedrige Gebühren überzeugen: Beispielsweise fallen für das Prägen der NFTs gar keine Gebühren an und auch die Netzwerkgebühr ist mit unter 1 US-Dollar absolut überschaubar.

Hier können Grafiken, Fotos, Audio- und Video-Dateien zu NFTs geprägt und anschließend verkauft werden. Allerdings ist es bisher nicht möglich, aus dynamischen In-Game-Items oder virtuellen Grundstücken einen NFT zu prägen.

Auf eine Transaktion fallen bei Binance NFT Gebühren in Höhe von 1% des Preises an. Für den Kauf werden von Binance NFT die Kryptowährungen Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD) und Ethereum (ETH) unterstützt. Außerdem benötigen die Nutzer einen Binance Account und müssen sichergehen, dass sie eine ausreichende Menge der entsprechenden Kryptowährung in ihren Wallet haben.

Rarible

Auf Rarible kann jeder eigene NFTs prägen und verkaufen. Dies geschieht in den Kategorien Grafiken, Fotos, Audio- und Video-Dateien. Die Nutzer können dafür NFTs zu einem Fixpreis kaufen oder an Auktionen teilnehmen. Außerdem ist Rarible der erste auf die Community ausgerichtete, dezentrale NFT Marktplatz. Dadurch beteiligen sich die Nutzer via DAO an den Entscheidungen der Netzwerkverwaltung.

Rarible basiert auf der Ethereum Blockchain, seit Ende 2021 unterstützt die Plattform jedoch auch die Flow- und Tezos-Blockchain, seit September 2022 die Polygon-Blockchain. Via API kann die Plattform außerdem mit Anwendungen wie Shopify, Ledger oder Decentraland verbunden werden.

Auf eine Transaktion fallen bei Rarible Gebühren in Höhe von 2,5% des Preises an. Für den Kauf werden die Kryptowährungen ETH, MATIC, MANA und RARI unterstützt. Außerdem kann ebenfalls mit Kreditkarte gezahlt werden. Ein Benutzerkonto bei Rarible ist dafür nicht nötig: Nutzer verbinden ihr Web3-Wallet mit Rarible und wickeln so die Transaktion ab.

Wie kann man in NFTs investieren? Schritt für Schritt Anleitung für den ersten Kauf!

Nachdem wir nun geklärt haben, was genau NFTs eigentlich ausmacht und auf welchen Plattformen sie gehandelt werden folgt als nächstes eine ausführliche Erklärung: So funktioniert ein NFT Kauf von Anfang bis Ende.

Schritt 1) Projekt recherchieren und auswählen

Es gibt viele unterschiedliche Anwendungsgebiete für NFTs und ebenfalls entsprechend viele unterschiedliche NFTs. Dabei fällt die Auswahl sicherlich nicht jedem leicht. Deswegen ist es wichtig, sich bereits im Vorfeld zu überlegen, was für einen NFT man gerne kaufen möchte und ein passendes Projekt auszuwählen. Wie man dabei vorgehen kann und welche Entscheidungsgrundlage es gibt, ist im Punkt ?In welche NFTs investieren?? ausführlich beschrieben.

Schritt 2) Krypto-Wallet mit ETH füllen

NFTs werden immer noch vorrangig mit Kryptowährungen gekauft. Das bedeutet, vor dem Kauf muss das Krypto-Wallet mit der passenden Kryptowährung gefüllt werden. Noch immer basieren die meisten NFTs auf der Ethereum Blockchain und viele Transaktionen werden mit ETH abgewickelt.

Je nach Projekt und NFT Marktplatz können die Zahlungen aber auch in BNB oder BTC abgewickelt werden. Auch Zahlungen mit Kreditkarte sind bei bestimmten Marktplätzen möglich. Daher ist es wichtig, sich hier noch einmal über das Projekt und die benötigte Kryptowährung zu informieren.

Schritt 3) Krypto-Wallet mit Opensea verknüpfen

Während für kombinierte Krypto-Börsen mit NFT-Marktplatz ein Benutzer-Konto benötigt wird, ist bei reinen NFT Marktplätzen wie Opensea kein weiterer Benutzer-Account notwendig. Stattdessen werden sie mit einem Krypto-Wallet, beispielsweise MetaMask, verbunden. So kann die Transaktion direkt abgewickelt werden.

Um MetaMask mit Opensea zu verbinden, klicken die Benutzer das kleine Geldbörsen-Symbol rechts oben im Bildschirm an. Anschließend wählen sie aus den möglichen Krypto-Wallets MetaMask aus, melden sich mit ihrer MetaMask Browser-Erweiterung an, klicken auf ?Wallet verbinden? und sind anschließend startklar.

Schritt 4) Den gewünschten NFT kaufen

Um den gewünschten NFT zu kaufen, gibt es meistens zwei Möglichkeiten: Wenn der NFT zu einem Fixpreis angeboten wird, können die Nutzer ihn über ?zum Einkaufswagen hinzufügen? direkt in ihren Einkaufswagen packen und anschließend mit einem Klick kaufen.

Alternativ gibt es die Möglichkeit, dem Besitzer ein Angebot zu machen. Dabei können die Nutzer selbst angeben, welchen Betrag sie für diesen NFT zahlen möchten. Der Besitzer entscheidet dann, ob er dies anzunehmen möchte oder nicht.

Der Preis plus Gebühren wird einfach aus dem verbundenen Wallet überwiesen. Auf dieses wird anschließend auch der NFT übertragen.

In welche NFTs investieren? Diese Faktoren beeinflussen den Wert eines NFTs

Inzwischen gibt es unzählige NFT Kollektionen, von denen jedoch nur einige wenige tatsächlich langfristig an Wert gewinnen. Viele andere Kollektionen hingegen werden in einigen Jahren obsolet werden.

Vor dem Kauf eines NFTs ist also eine sorgfältige Recherche notwendig: Die Anleger sollten sich unterschiedliche NFT Kollektionen anschauen und sich dabei umfassend über die jeweiligen Projekte informieren.

Denn wie sich ein NFT in Zukunft entwickeln wird, hängt mit vielen Faktoren zusammen. Hier bekommst du einen Überblick, über die wichtigsten Punkte, die du vor einem Investment recherchieren solltest.

Der Künstler hinter dem NFT

Der Wert eines NFTs hängt unmittelbar damit zusammen, wer ihn herausgibt. Manche NFT Künstler haben bereits Kultstatus erreicht und einem ihrer NFTs ist die Wertsteigerung quasi garantiert. Auch neue, aufstrebende Künstler, die innerhalb der Kryptobranche die richtigen Kontake haben, haben gute Chancen mit ihren NFTs einen Hit zu landen.

Hier stellen sich also die Fragen: Welche Projekte hat der Künstler bereits umgesetzt und welche Verbindungen innerhalb der Kryptobranche hat er?

Das Alleinstellungsmerkmal

Ein NFT hat besonders gute Chancen auf Erfolg, wenn damit eine neue Idee auf einzigartige Weise umgesetzt wird. Hier geht es also darum, zu recherchieren, wie sich der NFT und das zugehörige Projekt von anderen NFTs unterscheidet. Dazu kann es beispielsweise gehören, der erste innerhalb einer Branche oder der erste innerhalb einer bestimmten Nische zu sein.

Die Nachfrage nach dem NFT

Es sollte bereits im Vorfeld absehbar sein, wie die Nachfrage nach einem NFT dieser Kollektion aussieht. So können Anleger sicherstellen, dass sie den NFT irgendwann auch wieder verkaufen können.

Dazu gehört ein Blick auf die sozialen Netze: So gibt die Größe der Community beispielsweise auf Twitter oder Discord Aufschluss darüber, wie gut etabliert der Künstler oder das Team hinter diesem NFT sind. Auch die Aktivität der Community gibt Aufschluss darüber, wie stark diese hinter der NFT Kollektion sowie dem Projekt dahinter steht.

Ein klarer Anwendungsbereich

Wie bereits erwähnt gibt es unterschiedliche NFTs aus den Bereichen Video, Fotografie, Audio, In-Game Items etc. Diese können ebenfalls auf unterschiedliche Art und Weise eingesetzt werden: Manche NFTs setzen beispielsweise rein auf digitale oder Foto-Kunst. Sie sind also als Kunstobjekte anzusehen. Andere NFTs dienen als Profil-Bilder innerhalb der digitalen Welt und bieten dem Besitzer sowohl Wiedererkennungswert als auch Prestige.

Musik NFTs können beispielsweise Tantiemen einbringen, während In-Gaming Items in Spielen eingesetzt werden können und ihrem Besitzer so den Sieg erleichtern. Außerdem gibt es NFTs, die als Zugangsticket zu einer exklusiven virtuellen Community dienen.

Hier gibt es also offensichtlich viele Möglichkeiten ? wichtig ist nur, dass der Anwendungsbereich auch zu den eigenen Zielen und Investment-Strategie passt.

Die eigene Anlage-Strategie

Wie bei anderen Anlageklassen auch, können die Anleger selbst entscheiden, auf welche Strategie sie setzen möchten.

Es ist zum Beispiel möglich, wie bei Kryptowährungen und Aktien auch auf ?Buy-and-Hold? zu setzen. Das bedeutet, man behält die NFTs nach dem Kauf für lange Zeit, im Idealfall sogar mehrere Jahre. Dabei kann man sich selbst als eine Art digitalen Kunstsammler verstehen. Außerdem ist es möglich, NFTs zu flippen. Dabei werden sie gekauft und kurzfristig, mit Wertsteigerung, wieder weiterverkauft.

Aus der Wahl der Anlage-Strategie wiederum leiten sich auch unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Wahl der NFTs und der Einschätzung ihres Wertes ab.

Kosten und Gebühren beachten

Wer erfolgreich in NFT investieren möchte, der muss beim Kauf auch auf die Kosten und Gebühren achten. Da viele Transaktionen über die Ethereum-Blockchain abgewickelt wird, fallen oft hohe Transaktionsgebühren an. Hinzu kommen noch die Kosten für die Nutzung des NFT Marktplatzes.

Alle diese Faktoren wirken sich auf die eigene Rendite aus. Dies fällt besonders ins Gewicht, wenn der Kaufpreis des NFTs niedrig ist.

In NFTs investieren: Alle Vor- und Nachteile auf einen Blick

In NFTs zu investieren bleibt auch 2022 in der Krypto-Branche ein Trend-Thema. Doch obwohl mit einem Investment in NFTs die Chance auf gigantische Rendite verknüpft sind, hat es nicht nur Vorteile, in NFTs zu investieren: Gerade weil sich die Blockchain-Technologie stetig weiter entwickelt ist sie momentan noch starken Fluktuationen im Wert ausgesetzt. Anleger benötigen also einen höhere Risikobereitschaft als in anderen Investment-Klassen.

Für die Anleger ist es wichtig, die Vor- und Nachteile eines solchen Investments zu kennen damit eine fundierte Kaufentscheidung möglich wird.

Vorteile von NFTs

NFTs tragen dazu bei, dass Kryptowährungen sich weiter etablieren

NFTs vereinfachen das Handeln von digitalen Sammlerstücken

Durch NFTs kann der Besitz eines digitalen Gegenstandes unfälschbar nachgewiesen werden

NFTs bieten Künstlern die Möglichkeit, leichter mit ihrer Kunst Geld zu verdienen

Mit NFTs können Künstler an jedem Verkauf eines ihrer Werke finanziell beteiligt werden

Nachteile von NFTs

Bei NFTs handelt es sich um eine neue Technologie, die noch nicht komplett ausgereift ist

Eventuell flacht der Hype um NFTs bereits ab

Geringe Nachfrage nach der Mehrheit der NFTs

Totalverlust möglich

Keine Regulierung durch Finanzbehörden

Fazit: Lohnt es sich, in NFTs zu investieren?

Noch ist die NFT Branche eine junge Branche. Sie befindet sich in der Entwicklung, was auch einige Unsicherheit mit sich bringt, welche Trends sich nun durchsetzen werden und welche nicht. Damit bleiben NFTs für den Moment noch ein Investment mit hohem Risiko.

Dennoch bietet gerade die Möglichkeit eines digitalen Echtheitsnachweises sowie die integrierten Smart Contract Funktionen der NFTs für viele Branchen spannende Möglichkeiten. Zu diesen gehören beispielsweise die Bereich Game-Fi, Sport und Sammelkarten, die Musik- und Film-Branche sowie das Finanzwesen. Hier könnten Dienstleistungen auf die Blockchain verlagert und dadurch lukrativer und einfacher gestaltet werden.

Anleger, die in NFTs investieren möchten, sollten sich allerdings über ihre Anlageziele im Klaren sein und auch ihre Risikobereitschaft mit einbeziehen. Dazu gehört auch, dass sie sich vorher mit den Grundlagen der Blockchain-Technologie beschäftigen. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, wie NFTs funktionieren und wie sie die Rendite-Chancen eines NFTs einschätzen können.

Außerdem sollte für ein Investment in NFTs nur Geld eingesetzt werden, dass in naher Zukunft nicht benötigt wird und bei dem ein Totalverlust sollte verkraftbar wäre.