Internet Computer: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Krypto-Performance im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem frühen Internet Computer-Investment verlieren können.

Internet Computer kostete gestern vor 1 Jahr 7,236 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,82 Internet Computer. Die gehaltenen Coins wären am 05.09.2025 bei einem ICP-USD-Kurs von 4,772 USD 65,95 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,05 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.06.2025 bei 4,553 USD. Bei 15,31 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net