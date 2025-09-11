DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 ±-0,0%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.301 -0,1%Euro1,1733 ±-0,0%Öl65,80 -0,8%Gold3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen überwiegend freundlich -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Alibaba, Meta, Alphabet, Snap im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie legt in Hongkong weiter kräftig zu: KI-Offensive treibt erneut an Alibaba-Aktie legt in Hongkong weiter kräftig zu: KI-Offensive treibt erneut an
Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: US-Arbeitsmarktdaten führen zu neuem Rekordhoch

12.09.25 07:55 Uhr
Goldpreis erreicht neues Rekordhoch nach US-Arbeitsmarktdaten | finanzen.net

Der Goldpreis markierte im frühen Freitagshandel ein neues Rekordhoch und steuert damit auf den vierten Wochengewinn in Folge zu.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.649,50 USD 15,41 USD 0,42%
News
Ölpreis (Brent)
65,79 USD -0,52 USD -0,78%
News
Ölpreis (WTI)
61,76 USD -0,48 USD -0,77%
News

von Jörg Bernhard

Schlechter als erwartete US-Arbeitsmarktdaten überwogen die gestiegenen Inflationssorgen. Laut dem CME FedWatch-Tool wird die Fed am kommenden Mittwoch ihre Leitzinsen voraussichtlich um 25 Basispunkte senken (Wahrscheinlichkeit: 92,5 Prozent) eine Senkung um 50 Basispunkte (Wahrscheinlichkeit: 7,5 Prozent) gilt als weniger wahrscheinlich, ist aber nicht ausgeschlossen. Mittlerweile zeigt das Tool sogar eine Wahrscheinlichkeit von über 81 Prozent an, dass die Fed Funds ihr aktuelles Niveau bis Ende Dezember um mindestens 75 Basispunkte unterschreiten werden. Die am gestrigen Donnerstag gemeldeten US-Verbraucherpreise waren im August auf Monatssicht um 0,4 Prozent gestiegen. Dies stellte den kräftigsten Anstieg seit sieben Monaten dar. Eine hohe Inflation dämpft zwar die Zinshoffnung, erhöht aber auf lange Sicht die Attraktivität von Gold als wirksamer Inflationsschutz. Am Abend dürften sich die Marktakteure noch für den Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) stark interessieren. Dieser informiert einmal pro Woche über die Stimmung der verschiedenen Marktakteure bei Gold-Futures.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 19,20 auf 3.692,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Schwächeanfall vor dem Wochenende

Vor dem Wochenende tendierten die Ölpreise weiter bergab und setzten damit die deutlichen Verluste der Vortages fort. Befürchtungen über eine mögliche Abschwächung der US-Nachfrage und ein wachsendes Überangebot überwogen die Sorgen um Lieferausfälle durch Konflikte im Nahen Osten und den Krieg in der Ukraine. Auslöser der jüngsten Talfahrt war ein Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA), wonach das weltweite Ölangebot 2025 schneller wachsen dürfte als erwartet, vor allem durch geplante Förderausweitungen der OPEC+ (u. a. Russland).

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,49 auf 61,88 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,46 auf 65,91 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com, Worldpics / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis