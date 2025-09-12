XRP Prognose: Spannung steigt - Ripple-Coin testet entscheidendes Kurslevel

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Der Kryptomarkt präsentiert sich derzeit mit klarer Stärke, während der Fokus zunehmend auf Altcoins wechselt. Der Altcoin Season Index kletterte auf 71 und signalisiert eine mögliche neue Phase.

Auch XRP profitiert mit 11 Prozent Wochenplus. Die Spannung steigt, da eine Entscheidung über den nächsten Kursschub unmittelbar bevorstehen könnte. Was zeigen die Daten?

XRP vor entscheidendem Test: Gelingt der Ausbruch?

Die jüngsten Orderflow-Daten zeigen laut dem bekannten Analysten Dom ein auffälliges Muster bei XRP. Während auf Binance in den letzten Tagen eine klare Kaufdominanz festzustellen war, meldet Upbit dagegen eher Verkaufsdruck. Dieses gegensätzliche Verhalten hat den Kurs dennoch bis an einen zentralen Widerstandsbereich getragen.

Entscheidend sind nun die Marken zwischen 3,08 und 3,12 US-Dollar. Ein nachhaltiger Durchbruch über dieses Niveau könnte den Weg Richtung 3,30 US-Dollar freimachen. Besonders relevant ist dabei die geringe Liquidität in den Orderbüchern, die schnelle Bewegungen begünstigt. Insbesondere am laufenden Wochenende könnte es hier noch Impulse geben.

$XRP orderflow update



Interesting behavior we have seen over the last 3 day with Binance spot being a strong net buyer here, surprisingly Upbit negative



The thin books I pointed out above worked to our favor, and now price has reached its first notable passive resistance



All… pic.twitter.com/9MApjdD61S — Dom (@traderview2) September 12, 2025

XRP steigt aktuell moderat um rund 1 Prozent und notiert damit bei über 3,11 US-Dollar. Genau in dieser entscheidenden Widerstandszone könnte sich das weitere Szenario kurzfristig entscheiden.

Altcoins traden mit Snorter – so gelingt es am besten

XRP zählt weiterhin zu den beliebtesten Altcoins, bleibt aber nicht die einzige Chance am Markt. Viele weitere Projekte liefern aktuell zunehmende Dynamik. Besonders im Solana-Ökosystem zeigt sich enorme Aktivität, was für Retail-Trader ein lebendiges Umfeld schafft und kurzfristige Chancen auf dynamische Kursbewegungen eröffnet.

Ferner entstehen fortlaufend neue Projekte, die Tradern Zugang zu modernen Instrumenten verschaffen. Besonders im Bereich automatisierter Strategien gewinnt der Einsatz von Bots an Bedeutung. Diese Systeme kombinieren Geschwindigkeit mit Präzision und können so den Unterschied zwischen durchschnittlicher und überdurchschnittlicher Performance ausmachen. Der folgende Krypto-Presale möchte damit Privatanleger mit den Tools der Profis befähigen.

Snorter positioniert sich hier mit einem Alleinstellungsmerkmal. Anstatt auf externe Anwendungen oder Browser-Lösungen zu setzen, ist der gesamte Funktionsumfang direkt in Telegram eingebettet. Nutzer können Wallets anlegen, Orders platzieren und ihr Portfolio überwachen, ohne die App verlassen zu müssen. Dieser nahtlose Ansatz spart Zeit und senkt die Einstiegshürden.

Spannend sind die integrierten Sicherheits- und Risikofunktionen. Stop-Loss-Mechanismen, automatische Portfolio-Kontrollen und Filter für potenziell riskante Projekte sind fest im System verankert. Das Zentrum bildet der Token SNORT. Mit ihm lassen sich Gebühren reduzieren, er gewährt Zugang zu erweiterten Analysefunktionen und ermöglicht perspektivisch die Teilnahme an Governance-Prozessen. Ergänzend sind Copy-Trading-Features vorgesehen, die Anfängern den Einstieg erleichtern und erfahrenen Investoren zusätzliche Einnahmequellen eröffnen.

Obwohl Solana im Fokus steht, ist die technologische Ausrichtung langfristig breiter geplant. Neben Polygon, Ethereum und BNB Chain sollen weitere Netzwerke folgen, um Snorter als Multi-Chain-Tool zu etablieren. Wer nicht nur XRP erfolgreich traden möchte, könnte sich hier mit Snorter auseinandersetzen.

SNORT befindet sich aktuell noch Presale. Unterstützt werden verschiedene Zahlungsmöglichkeiten wie SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und Kreditkarten. Zudem lockt ein attraktives Staking-Angebot von 120 Prozent APY.

